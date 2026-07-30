Gina Prince-Bythewood dirige Hijos de sangre y hueso: "Sentí que había llegado el momento de decir algo al mundo" - PARAMOUNT PICTURES

NUEVA YORK, 30 Jul. (CulturaOcio - Raquel Laguna) -

Gina Prince-Bythewood es la encargada de dirigir Hijos de sangre y hueso, la ambiciosa adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Tomi Adeyemi. El filme que acaba de presentar su primer tráiler, llegará a los cines españoles el 15 de enero de 2027.

En un evento de presentación del adelanto, celebrado en la Brooklyn Academy of Music, la guionista, actriz y productora Lena Waithe, conversó con Prince-Bythewood y los actores Thuso Mbedu, Tosin Cole, Lashana Lynch, Regina King y Zackary Momoh sobre el largo proceso de creación de una de las grandes apuestas cinematográficas de Paramount para el próximo año.

La cineasta aseguró que rechazó dirigir el proyecto en dos ocasiones porque no se sentía preparada, hasta que comprendió que había llegado "el momento" de contar una historia con la que se sentía profundamente conectada.

"Me ofrecieron esta película dos veces durante los últimos siete años y ambas veces dije que no. No estaba preparada emocionalmente y tampoco sabía todavía cómo hacer esta película", explicó Prince-Bythewood, quien confesó que solo tras rodar La mujer rey sintió que había adquirido la experiencia necesaria para afrontar una producción de estas dimensiones.

"Después de las películas que había hecho entendí que ya podía hacer esta historia. Me sentí muy conectada con esta joven heroína que lucha por encontrar su propósito y estaba dispuesta a luchar por ella", señaló. "Quería hacer películas porque muy pocas veces me veía representada en la pantalla. Empecé a escribir y a crear aquello que quería ver. Poder hacer ahora una fantasía épica donde podamos reconocernos es algo muy especial", afirmó la directora de La vieja guardia.

Además, Gina señaló que la cinta llega en un momento especialmente significativo. "Están pasando muchas cosas en el mundo y esta historia habla de muchas de ellas. Cuando tienes una plataforma como el cine, puedes contar historias que digan algo al mundo", aseguró.

Uno de los mayores desafíos durante el rodaje de Hijos de sangre y hueso fue construir un universo fantástico que resultara auténtico y estuviera profundamente arraigado en la cultura africana. "Quería crear una fantasía real", explicó. Para ello trabajó desde el inicio con la diseñadora de producción Hannah Beachler, ganadora del Oscar por Black Panther, con el objetivo de crear un mundo inspirado principalmente en Nigeria y en otras culturas africanas.

Prince-Bythewood destacó el enorme trabajo de documentación realizado por el equipo artístico para recuperar elementos históricos, culturales y estéticos muchas veces olvidados, desde antiguas civilizaciones africanas hasta prácticas tradicionales como la escarificación, incorporándolas a la construcción visual del reino de Orïsha. "Queríamos que la magia se sintiera cultural, que pareciera formar parte de ese mundo", resumió.

Durante la conversación, la directora explicó que una de sus prioridades fue dotar de autenticidad a las secuencias de acción. "Me gusta convertir a los actores en atletas", señaló Prince-Bythewood, que reveló que el reparto pasó meses preparándose físicamente para poder rodar buena parte de las escenas de combate sin recurrir a dobles.

La actriz Thuso Mbedu, comenzó a entrenar seis meses antes del inicio del rodaje para dar vida a Zélie, mientras que Tosin Cole, quien interpreta a Tzain en la cinta, dedicó cuatro meses a aprender a manejar el hacha de su personaje. "Era un hacha condenadamente pesada", bromeó el actor.

MUCHO MÁS QUE UNA AVENTURA FANTÁSTICA

Durante la charla, la actriz Regina King se mostró convencida de que la película supondrá un punto de inflexión dentro del cine fantástico. "Creo sinceramente que habrá un antes y un después de Hijos de sangre y hueso en la forma de contar historias en el cine", aseguró la oscarizada intérprete.

King adelantó además que el público querrá volver a verla una vez termine la proyección. La actriz destacó también el componente emocional de la historia, que, más allá de la aventura fantástica, habla sobre la pérdida, la memoria y la esperanza. "Los espectadores saldrán del cine con esperanza. Es una historia preciosa sobre cómo mantener vivos en nuestro corazón a quienes ya no están. Es una lección que muchos jóvenes recibirán casi sin darse cuenta", afirmó.

Para los actores, participar en Hijos de sangre y hueso ha tenido un impacto personal en sus propias vidas. Cole explicó que el viaje de Tzain le ayudó a redescubrir un propósito más profundo, mientras que Zackary Momoh aseguró que interpretar a un padre yoruba al mismo tiempo que él mismo se convertía en padre reforzó su conexión con sus raíces nigerianas y con su espiritualidad.

Por su parte, Lashana Lynch defendió que el verdadero mensaje de la película va mucho más allá de la fantasía. "La magia no nace de la fantasía; nace de nosotros", afirmó la actriz, quien definió la cinta como un recordatorio de que la fortaleza y la magia que el pueblo de color ha conservado "desde el principio de los tiempos" han sobrevivido pese a siglos de violencia, opresión e intentos de borrar su historia.

UNA BANDA SONORA CON SELLO NIGERIANO

La presentación del tráiler también sirvió para anunciar por primera vez los responsables de la música de Hijos de sangre y hueso. Prince-Bythewood confirmó que la cantante Tems ejercerá como productora ejecutiva de la banda sonora, convirtiéndose, según destacó la directora, en la primera mujer en asumir ese papel en una superproducción de estas características.

Junto a ella trabajará el también nigeriano Burna Boy, que participará como consultor ejecutivo musical del proyecto. La participación de ambos artistas supone uno de los grandes reclamos de la producción. Burna Boy, ganador del Grammy y una de las figuras más influyentes del afro-fusion contemporáneo, y Tems, convertida en una de las voces africanas con mayor proyección internacional tras colaborar con artistas como Rihanna, Drake o Future, aportarán una identidad sonora contemporánea al universo fantástico del filme.

La banda sonora incluirá además tres canciones originales de Tems junto a temas de otros destacados artistas nigerianos como Fireboy DML, BNXN (anteriormente conocido como Buju) y Ayra Starr, reforzando así la identidad africana de una producción inspirada en la mitología yoruba y en las culturas de África Occidental.