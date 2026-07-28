La magia vuelve a Orïsha en el épico tráiler de Hijos de Sangre y Hueso, adaptación de la novela de Tomi Adeyemi

Archivo - Épico tráiler de Hijos de Sangre y Hueso, adaptación de la novela de Tomi Adeyemi - PARAMOUNT PICTURES - Archivo

MADRID 28, (CulturaOcio)

Hijos de Sangre y Hueso, la película basada en la novela de Tomi Adeyemi, ha lanzado su primer tráiler. La cinta dirigida por Gina Prince-Bythewood (La mujer rey, La vieja guardia), que se estrenará en cines el 15 de enero de 2027, se centra en Zélie, la joven protagonista interpretada por Thuso Mbedu, una joven destinada a recuperar la magia que le fue arrebatada a su pueblo.

"Naciste con un don mucho más poderoso del que imaginas. Pero aquellos que temían nuestro poder nos lo arrebataron", le advierte la voz en off de la madre de Zélie al inicio del adelanto, justo antes de mostrar como es asesinada. En un mundo violento y sin magia, su entrenadora (Viola Davis) impulsa a la protagonista a luchar recordándole quién es, y asegurándole que es "la elegida para volver a traernos la magia a nuestro pueblo".

A lo largo del extenso avance de casi tres minutos, el personaje de Mbedu se embarca en una épica aventura junto a su hermano y los hijos del rey. Tras lamentar que "llevamos años pensando que los dioses nos han abandonado", el personaje de Idris Elba le responde: "No, hija mía, te esperan a ti". El clip concluye dando paso a una impactante escena donde la joven desata su poder creando un monstruo de raíces que arrasa con todo.

"En el épico mundo de fantasía de Orïsha, una joven se embarca en una misión para recuperar la magia que le fue arrebatada violentamente a su pueblo. Ella y su hermano se alían con la hija y el hijo del rey para rebelarse contra su brutal régimen", adelanta la sinopsis del filme.

Además de Mbedu, Elba y Davis, Hijos de Sangre y Hueso cuenta en su reparto con Amandla Stenberg, Tosin Cole, Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Zackary Momoh, Richard Mofe-Damijo, Chiwetel Ejiofor como King Saran, Regina King, Saniyya Sidney, Diaana Babnicova, Bukky Bakray, Ayra Starr, Shamz Garuba, Kola Bodunde, Pamilerin Afolake Ayodeji y Tèmítópé Fágbénlé.