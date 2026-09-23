Madrid, epicentro zombie en el tráiler de la secuela de Apocalipsis Z, que ya tiene fecha de estreno - PRIME VIDEO

MADRID 22, (CulturaOcio)

Tras su paso por el Festival de Cine Fantástico de Sitges, donde se presentará el próximo el 10 de octubre, Apocalipsis Z: Nuevo mundo, dirigida por Carles Torrens (Sky Rojo, Animal de compañía), se estrenará en Prime Video el viernes 30 de octubre. La cinta, de nuevo basada en la novela de Manel Loureiro, ha lanzado su primer tráiler, que muestra un mundo post-apocalíptico plagado de peligros.

El adelanto, de apenas treinta segundos de duración, sitúa al equipo de supervivientes en Madrid, intentando llegar a Canarias y buscando "una ruta de transporte de mercancías entre la península y el archipiélago". En esa complicada misión se enfrentan a hordas de infectados por el virus TSJ.

Apocalipsis Z: Nuevo mundo regresa con una historia aún más ambiciosa, coral y cargada de acción que amplía el universo inspirado en la obra de Manel Loureiro. Esta esperada secuela de Apocalipsis Z: El principio del fin, producción que se convirtió en la película original internacional más vista en Prime Video, solo superada por Culpa tuya, promete expandir el fenómeno de la primera entrega.

"Unas Islas Canarias que se han convertido en el último refugio de Europa tras el brote del virus TSJ. Cuando una misión especial parte hacia la península en busca de suministros vitales, Roberto (Alcaide) se une al equipo con dudosas intenciones. La peligrosa operación se transforma en una carrera desesperada por la supervivencia, y Roberto y sus compañeros se encontrarán entre hordas de infectados y lealtades divididas. Entonces surge la eterna pregunta: ¿salvarse uno mismo o arriesgarlo todo para salvar lo poco que queda de humanidad?", reza la sinopsis oficial del filme.

Dirigida por Torrens, Apocalipsis Z: Nuevo Mundo está protagonizada por Carlos Alcaide (El Internado: Las Cumbres), Julia Martínez (Subsuelo), Mónica López (Que Dios nos perdone), Tamara Casellas (Tierra de nadie) y Santiago Vaca Narvaja (La sociedad de la nieve). El reparto lo completan Jose María Yazpik (Los amantes pasajeros) como Pritchenko, Berta Vázquez (Vis a vis), como Lucía, y Pedrito, el gato que interpreta a Lúculo. También se incorporan al reparto el debutante Axel Medrano, Pedro Hernández (No nos moverán), Javier Godino (El secreto de sus ojos), Ujin Moreno (A fuego) y Mario Mayo (Luger).