El final de Apocalipsis Z: El principio del fin, explicado: ¿Qué ha ocurrido en Canarias?

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

Apocalipsis Z: El principio del fin, la adaptación del libro homónimo de Manel Loureiro, ya ha llegado a Prime Video, colocándose como lo más visto de la plataforma. La cinta dirigida por Carles Torrents y protagonizada por Francisco Ortiz presenta un aterrador panorama, fruto de una pandemia que transforma a la gente en una suerte de zombies en filme cargado de tensión que deja un final abierto... y poco halagüeño para los personajes.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

A lo largo de la película, todo el empeño de Manel, el personaje de Ortiz, es salir de Galicia para reunirse con su hermana Belén y su sobrino en las Islas Canarias. Tras aislarse inicialmente en su casa, este emprende un peligroso viaje a lo largo del cual hace tanto amigos como enemigos.

Así, la cinta termina con Manel huyendo de los zombis y los hombres de Ushakov (Yuri Mykhaylychenko), subido a bordo de un helicóptero junto a Viktor Pritchenko (José María Yazpik), un contrabandista ucraniano; la enfermera Lucía (Berta Vázquez) y tres niños.

Cuando al fin el grupo parece encontrarse a salvo, Manel recibe una llamada de su hermana, que le suplica que se dé media vuelta. "No, escúchame. No vengas a Canarias", le dice alterada y con la voz entrecortada por las interferencias. El personaje de Ortiz, que confiaba encontrar en las islas un lugar seguro, donde no hubiese llegado la pandemia se queda anonadado y observa el vuelo de dos cazas.

El final de la película sugiere fuertemente que, al contrario de lo que Manel pensaba, el virus TSJ también ha hecho estragos en las Canarias, algo que los fans del material original sin duda sabrán.

Y es que Apocalipsis Z: El principio del fin, es tan solo el primer libro de una trilogía, cuya segunda parte, titulada Los días oscuros, muestra que el archipiélago está al borde de una guerra civil y sufre una aguda falta de suministros. Es de esperar que, aun en este desolador escenario, Manel siga tratando de llegar hasta su familia por todos los medios, mientras mantiene a salvo a sus compañeros.

Aunque por el momento no hay confirmación de que la plataforma vaya a seguir adelante con la saga dando luz verde a una secuela, el éxito de la primera entrega sin duda hace esperar que así sea.