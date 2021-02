Otra actriz de Buffy denuncia abusos de Joss Whedon

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Continúan las acusaciones contra el deplorable comportamiento del director Joss Whedon durante el rodaje de Buffy, cazavampiros y su spin-off Ángel. Tras el duro comunicado de la actriz Charisma Carpenter, que acusaba al cineasta de maltrato psicológico y abuso de poder, y ha sido respaldado por Sarah Michelle Gellar, ahora ha hablado Michelle Trachtenberg, quien vuelve a constatar el mal comportamiento de Whedon.

La polémica en torno al director comenzó con las acusaciones por parte de Ray Fisher sobre sus abusos en el set de Liga de la Justicia, y han continuado con las declaraciones de otras intérpretes de las dos icónicas series. La declaración de Charisma Carpenter contó con el apoyo de Gellar, quien aseguró que no quiere que su nombre vuelva a relacionarse con el del Whedon.

Tratchenberg por su parte, que interpretó a la hermana de Buffy, cazavampiros en la ficción, se ha hecho eco de sus palabras, compartiendo la publicación y agregando un mensaje de agradecimiento al coraje de sus compañeras.

"Gracias Sarah Michelle Gellar por decir esto", escribió la actriz, que trabajó con Whedon en la serie de los 15 a los 18 años. "Como mujer de 35 años ahora soy lo suficiente valiente como para publicar esto... Porque esto. Debe ser conocido. Era una adolescente. Y su comportamiento era muy inapropiado. Muy inapropiado", agregó.

La actriz Amber Benson también retuiteó el valiente comunicado de Charisma, añadiendo que "Buffy era un ambiente tóxico que comenzaba desde arriba", refiriéndose a su creador, Whedon. "Charisma dice la verdad y la apoyo al 100%. Nos hicieron mucho daño durante ese tiempo y muchas de nosotras todavía lo estamos procesando más de veinte años después"", aseguró.

Buffy was a toxic environment and it starts at the top. @AllCharisma is speaking truth and I support her 100%. There was a lot of damage done during that time and many of us are still processing it twenty plus years later. #IStandWithRayFisher #IStandWithCharismaCarpenter https://t.co/WJAmDGm76C