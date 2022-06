Liam Neeson vuelve a Star Wars como Qui-Gon Jinn en Tales of the Jedi

MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

Liam Neeson regresa al universo de Star Wars. En el marco de la Star Wars Celebration, que se celebra este fin de semana en Anaheim (California) Lucasfilm anunció Tales of the Jedi, una serie de animación que contará con la presencia de Qui-Gon Jinn, el maestro jedi que encarnó Neeson en el Episodio I, La amenaza Fantasma y al que volverá a poner voz el actor irlandés.

El personaje de Qui-Gon Jinn, maestro de Obi-Wan Kenobi, aparecerá en al menos dos versiones diferentes: una versión adulta con la voz de Neeson y luego una versión más joven del personaje, con la voz de nada menos que el hijo de Neeson. La versión más joven del eventual Maestro Jedi aparecerá junto a una versión más joven del Conde Dooku.

No será la primear vez que el protagonista de La lista de Schindler y la saga Venganza presta su voz al personaje, ya lo hizo en The Clone Wars y tuvo una especie de cameo de voz en el Episodio IX, El ascenso de Skywalker.

Hace tan solo unas semanas el actor aseguró que estaba dispuesto a volver a la saga, aunque matizó que regresaría siempre que sea "solo para una película". "Oh, creo que sí, sí. Creo que sí... si fuera para una película. Soy algo esnob cuando se trata de la televisión, lo admito, sencillamente me gusta la gran pantalla, ¿sabes?", señaló.

Tales of the Jedi is an anthology of Original animated shorts, each story featuring Jedi from the prequel era, streaming Fall 2022 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/yHAyCAxuBM