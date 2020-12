Actualizado 04/12/2020 12:09 CET Letitia Wright (Shuri en Black Panther) indigna a los fans de Marvel con sus tuits antivacunas Letitia Wright es Shuri en Black Panther de Marvel - MARVEL STUDIOS MADRID, 4 Dic. (CulturaOcio) - Letitia Wright se ganó al público dando vida a la inteligente y descarada Shuri en Black Panther. Sin embargo, parece que los fans se han puesto en su contra a raíz de unos tuits en los que la actriz cuestionaba la vacuna contra el coronavirus. La estrella compartió un vídeo titulado "La vacuna del COVID-19, ¿debería ponérmela". Las críticas no se hicieron esperar y la artista defendió su postura. "No es mi intención hacer que nadie se enfade. Tampoco estoy diciendo que no me la vaya a poner. Solo me preocupa lo que lleva, eso es todo. ¿No es justo cuestionarlo?", dijo la intérprete. not my intention to make anyone upset 🙏🏾 Nor am I saying don’t take it. I’m just concerned about what’s in it that’s all. Isn’t that fair to question or ask? — Letitia Wright (@letitiawright) December 4, 2020 "Si te haces preguntas y piensas por ti mismo, te cancelan", se quejó la protagonista de Black Panther. "Esto es muy irresponsable", le dijo un usuario. "¿Por qué? ¿Has visto el vídeo o has sacado conclusiones precipitadas sobre cómo uso esta plataforma", se defendió Wright. if you don’t conform to popular opinions. but ask questions and think for yourself....you get cancelled 😂 — Letitia Wright (@letitiawright) December 4, 2020 La estrella se mostró preocupada por un componente de la vacuna llamado luciferasa. "El nombre de Lucifer es una elección interesante", bromeó. "¿Aceptarías algo que has examinado al 100%?", preguntó la actriz respecto a la vacuna. "Tengo derecho a preocuparme por cómo reaccionará mi cuerpo. No es pereza, se trata de pensar por mí misma", agregó. the name lucifer is an interesting choice 😞 * opens bible* — Letitia Wright (@letitiawright) December 4, 2020 How so?

Did you listen to it fully or jump to conclusions on how I use my platform? — Letitia Wright (@letitiawright) December 4, 2020

still have a right to worry about how my body will react. It’s not lazy, it’s thinking for myself 🙏🏾 — Letitia Wright (@letitiawright) December 4, 2020

"Creía que Shuri era el personaje más listo del Universo Cinematográfico Marvel", bromeó un tuitero. "¿Por qué Shuri está intentando acabar con su carrera?", se preguntó otro usuario.

i thought Shuri was the smartest character in the MCU 💀 https://t.co/7dkAGCEsic — Geek Man #SaveDaredevil (@Geek_Mann_) December 4, 2020

Why is Shuri trying to kill her career lol — MCUfeld (@MCUfeld) December 4, 2020

"2020 es un año muy raro. No me esperaba que Letitia Wright intentara de repente que la despidieran de Black Panther. Cuando piensas que 2020 ha terminado con sus retorcidos giros, siempre hay alguna estupidez nueva", apuntó un internauta. "Pensé que Shuri era lista, ahora tenemos que cancelar la maldita secuela", lamentó un fan.

2020 is a fucking weird year.



Didn't expect @letitiawright to suddenly go hard on trying to get herself fired from Black Panther.



Every time you think 2020 is done with weird twists, there's always some new dumb bullshit. — Phantom Killaway (@LordZypher) December 4, 2020

I thought Shuri was supposed to be smart now we gotta cancel the whole damn sequel 😭 https://t.co/sEaDCpvb6Z — K.C. (@kcjcannady) December 4, 2020