Let It Be, el documental perdido de los Beatles, se estrenará en Disney+ restaurado por Peter Jackson

El próximo 8 de mayo llegará a Disney+ Let It Be, el documental de Michael Lindsay-Hogg que siguió a los Beatles en la grabación de su último disco, incluyendo la actuación en la azotea del Apple Building. La cinta fue estrenada en 1970 y ahora, cinco décadas después, los fans podrán volver a verla gracias al trabajo de restauración de Peter Jackson.

El realizador ya usó metraje rodado para Let It Be en su miniserie documental de 2021 The Beatles: Get Back. "Tuve mucha suerte de tener acceso a las tomas descartadas de Michael para Get Back, y siempre he pensado que Let It Be es necesaria para completar la historia de Get Back", confesó Jackson, según recoge The Wrap.

"A lo largo de tres partes, mostramos a Michael y a los Beatles rodando un nuevo documental innovador, y Let It Be es ese documental: la película que estrenaron en 1970. Ahora pienso en todo ello como una historia épica, finalmente completada después de cinco décadas", explicó el cineasta. Para Jackson, ambos proyectos se complementan ya que "Let It Be es el clímax de Get Back, mientras que Get Back proporciona un contexto vital que le falta a Let It Be".

"¿Cuántas veces se ve a artistas de esta talla trabajar juntos para convertir en canciones lo que oyen en sus cabezas?", esgrimía por su parte Lindsay-Hogg en un comunicado recogido por el medio estadounidense, refiriéndose a su documental. "Y entonces llegas a la azotea, y ves su emoción, camaradería y pura alegría al tocar juntos de nuevo como grupo y saber, como sabemos ahora, que era la última vez, y lo vemos con la plena comprensión de lo que eran y siguen siendo y un poco de conmoción", expresaba.

Para Let It Be, Jackson ha empleado la misma tecnología que usó para The Beatles: Get Back y para Now and Then, un tema escrito por John Lennon en 1978 que hace unos meses vio la luz como canción de los Beatles con su ayuda.