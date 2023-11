Movistar Plus+ estrena el documental sobre la última canción de los Beatles, Now and Then

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Este jueves 2 de noviembre se publica Now and Then, la última canción de los Beatles, un tema escrito por John Lennon a finales de los años 70 y que grabó en 1979 en el edificio Dakota poco antes de su asesinato. Y un día antes del lanzamiento, Movistar Plus+ estrena Now and Then - La última canción, un corto documental que revela algunos de los secretos del nuevo single de la mítica banda británica.

El documental dirigido por Oliver Murray tiene una duración de 13 minutos y cuenta con imágenes y comentarios exclusivos de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson. Now and Then - La última canción de The Beatles estará disponible desde este miércoles las 20.30 horas a la plataforma y Youtube y estará disponible hasta el 30 de noviembre.

La canción Now and Then es una pieza que John Lennon escribió a finales de los 70, cuando estaba en su casa de Nueva York, y grabó en 1979 en el edificio Dakota poco antes de su asesinato. En esa época Yoko Ono regaló la demo del tema a Paul McCartney con una nota que decía "Para Paul". En 1995, Paul, George y Ringo intentaron regrabar la canción pero por las condiciones en las que se encontraba la maqueta no lo lograron.

Ahora, mediante nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial, han conseguido aislar las pistas y eliminar el ruido de fondo y, gracias a las sesiones del 95, recuperar esta última canción que, de alguna manera, cierra el legado de The Beatles.