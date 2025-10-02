Leonardo DiCaprio, Jane Fonda y más estrellas de Hollywood dicen adiós Jane Goodall: "Una auténtica heroína"

Archivo - Leonardo DiCaprio, Jane Fonda y más nombres de Hollywood rinden tributo a la activista Jane Godall: "Nunca se detuvo" - ITALY PHOTO PRESS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Diversas personalidades de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, Jane Fonda o Michael Douglas, han rendido tributo a Jane Goodall. La activista medioambiental y experta en chimpancés, cuyo trabajo fue recogido en más de 40 documentales, falleció este miércoles 1 de octubre a los 91 años.

"Hoy hemos perdido a una auténtica heroína para el planeta, una inspiración para millones de personas y una querida amiga", escribió DiCaprio en un post que compartió vía Instagram junto a varias fotografías acompañado de Goodall. "Se dirigió directamente a la siguiente generación, infundiéndoles esperanza, responsabilidad y la convicción de que cada persona puede marcar la diferencia", subrayó el actor y productor, asegurando que Goodall "nunca se detuvo" y que inspiró "a millones de personas a preocuparse, a actuar y a tener esperanza".

"Mi último mensaje para Jane fue simplemente: 'Eres mi heroína'. Ahora, todos debemos tomar el relevo y proteger nuestro hogar común", concluyó DiCaprio que también instaba a sus seguidores a apoyar al Jane Goodall Institute y a otras "organizaciones conservacionistas que le importaban".

En una entrevista concedida a Deadline el pasado año, la propia Goodall habló sobre el biopic sobre ella que Appian Way, la productora de DiCaprio, estaba desarrollando para Disney. "Están haciendo una película sobre mí con una actriz", explicó Goodall, asegurando que ya había visto el primer borrador del guion y hecho "muchos comentarios". Eleanor Catton, responsable del guion de la adaptación de Emma de 2020 protagonizada por Anya Taylor-Joy, firma el libreto del biopic, que se encuentra aún en desarrollo.

La actriz Jane Fonda también compartió unas palabras hacia Gooddall en sus redes sociales, asegurando que, gracias a su trabajo con los chimpancés, la activista "hizo más que ningún otro ser humano ha hecho nunca para hacer entender la riqueza de las vidas de los animales". "Creo que la mejor manera de honrar su vida es tratar a la Tierra y a todos sus seres como a nuestra familia, con amor y respeto", manifestó.

"Descansa en paz, mi compañera Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas, la Dra. Jane Goodall. Su legado será recordado para siempre por su inquebrantable dedicación a nuestro planeta", escribió Michael Douglas vía Instagram, junto a una foto de ambos.

Julia Louis-Dreyfus compartió una captura de pantalla de la vez que invitó a Goodall a su pódcast 'Wiser Than Me', expresando que se sentía "muy afortunada y agradecida por haber cruzado su camino con esta gran sabia".

Por su parte, la presentadora Ellen DeGeneres compartió un clip del programa al que Goodall acudió como invitada en su 85.º cumpleaños.

"Jane Goodall fue una figura legendaria y una amiga. La admiraba, aprendí de ella y fue un gran honor poder pasar tiempo con ella a lo largo de los años", escribió en sus redes la periodista Maria Shriver, exmujer de Arnold Schwarzenegger y creadora de los premios Minerva para reconocer a "las mujeres que prestan servicio en primera línea de la humanidad", un galardón que Goodall recibió en 2009.

La ONU publicó en su cuenta oficial de Instagram un post rindiendo homenaje a Goodall quien, tal y como recordaba Michael Douglas, fue Mensajera de la Paz.

También algunos políticos, entre ellos Hilary Clinton, rindieron tributo a Goodall. "Echaré mucho de menos su valentía y su compromiso por ampliar nuestros conocimientos sobre el mundo y preservarlo para las generaciones futuras", manfiestó vía Instagram.

