Michael Douglas pidió a Marvel que matara a su personaje en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

MADRID, 18 Abr. (CulturaOcio) -

Michael Douglas se hizo viral el año pasado cuando, tras el estreno de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, dijo que solo volvería al Universo Cinematográfico Marvel si su personaje, Hank Pym, moría. De hecho, tal como ha revelado ahora el intérprete, ya pidió que su personaje falleciera en la tercera entrega de la saga.

Durante una aparición en The View, Michael Douglas reveló que en realidad quería que lo eliminaran del UCM en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía y así se lo pidió a Marvel. "En realidad fue mi petición para la tercera", confesó.

"Dije que me gustaría tener una muerte seria, con todos estos fantásticos efectos especiales. Tiene que haber alguna manera fantástica en la que pueda encoger al tamaño de una hormiga y explotar, sea lo que sea. Quiero usar todos esos efectos. Pero eso fue en la última. Ahora, no creo que vaya a hacer otra", declaró.

Douglas interpretó a Hank Pym en las tres películas de Ant-Man, además de haber aparecido brevemente en Vengadores: Endgame. Pese a que el personaje no ha muerto en el UCM, el actor no parece interesado en retomar el rol, y por el momento Marvel no ha confirmado si ampliará o no la franquicia Ant-Man.

Después del lanzamiento de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, su protagonista, Paul Rudd, declaró a Insider que "no tenía ni idea" de lo que ocurriría con la saga. "Nada de esto es mi decisión, así que trato de no pensar en eso demasiado. Tendrías que preguntarle eso a los altos mandos de Marvel", apuntó.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía es uno de los grandes batacazos de taquilla de Marvel. La película, que tenía como objetivo iniciar la quinta fase del UCM con fuerza presentando al nuevo villano, Kang el Conquistador (Jonathan Majors), fue vapuleada por la crítica y solo recaudó 476 millones de dólares a nivel mundial.