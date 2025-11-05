Buenas noticias para la temporada 3 de Nadie quiere esto en Netflix

MADRID, 5 Nov. (CulturaOcio) -

Aunque no han transcurrido ni dos semanas desde el estreno de la nueva entrega de Nadie quiere esto, Netflix ya ha anunciado que la exitosa comedia romántica sobre la peculiar relación entre una podcaster agnóstica (Kristen Bell) y un rabino (Adam Brody) tendrá una tercera temporada que llegará en algún punto de 2026.

Según datos del servicio de streaming, en sus primeros 11 días en la plataforma, la segunda temporada de la ficción ha alcanzado 18 millones de visualizaciones, liderando el Top 10 de series de habla inglesa dos semanas consecutivas, colocándose así por encima de la cuarta temporada de The Witcher y llegando al Top 10 de 82 países.

Aunque estos datos no son tan buenos como los de la primera temporada, que en el mismo periodo de tiempo amasó 26,2 millones de visualizaciones, siguen siendo considerablemente buenos, especialmente para una entrega que no incluye grandes sucesos en la relación principal.

Además, cabe destacar que el estreno de la segunda entrega ha disparado de nuevo las visualizaciones de la primera, colocándola en el séptimo puesto del mencionado Top 10, en el que ya ha estado un total de 8 semanas y en 89 países.

"No podría estar más emocionada por comenzar la tercera temporada de esta serie", afirmó Erin Foster, la creadora de Nadie quiere esto, en declaraciones a Netflix. "Es un privilegio poder escribir sobre mi pareja favorita a esta escala. Mientras no me quite demasiado tiempo para ver reality shows por la noche, ¡lo haré todo el tiempo que quieran!", añadió.

También los showrunners Jenni Konner y Bruce Eric Kaplan expresaron su ilusión ante la confirmación de una nueva entrega. "Este trabajo es tremendamente divertido. Trabajar con la excepcionalmente talentosa Erin Foster, este increíble elenco de profesionales divertidos y con talento, guionistas increíbles y un equipo increíble ha sido una experiencia realmente fantástica", señalaron.