Una película de Minecraft 2 ficha a Kirsten Dunst - NETFLIX/WARNER BROS.

MADRID, 20 Mar. (CulturaOcio) -

Jason Momoa volverá a interpretar a Garret en Una película de Minecraft 2, con Jared Hess de nuevo al frente de la dirección. La cinta, que verá la luz el 23 de julio de 2027, ha fichado para su elenco a Kirsten Dunst, quien interpretará a un icónico personaje.

Según informa Deadline, Dunst se ha unido a la secuela de Una película de Minecraft para encarnar a Alex. El personaje es uno de los principales avatares que los usuarios del videojuego, en el que se basa la franquicia cinematográfica, pueden elegir para jugar.

De este modo, la actriz, que dio vida a Mary Jane Watson en la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire y dirigida por Sam Raimi en los 2000, se une a Momoa en Una película de Minecraft 2, que también contará con los regresos de Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry y Jennifer Coolidge.

UNA PELÍCULA DE MINECRAFT YA ATINCIPABA LA LLEGADA DEL PERSONAJE DE DUNST

La llegada de Alex, quien es considerada por muchos como la contrapartida femenina de Steve, el personaje de Black, ya se anticipaba, de hecho, en la escena post-créditos de Una película de Minecraft. Esta secuencia, que mostraba a Steve conociendo a la constructora pelirroja Alex, a la que dará vida Dunst en la secuela, parecía perfilarla como una figura clave para el futuro del personaje de Black.

Hasta el momento, los detalles sobre la trama permanecen en secreto. Sin embargo, Roy Lee, su productor, ya adelantó que todo avanza sin contratiempos y que el reparto regresará al Overworld -el mundo de la superficie- en tan solo unos meses.

"La producción comenzará en abril de este año en Nueva Zelanda", afirmó a Collider. Según el productor, esta nueva entrega de la franquicia seguirá la misma dinámica que su primera entrega, la cual se convirtió en la tercera película más taquillera de 2025 al recaudar casi 1.000 millones de dólares a nivel mundial, pero además han tomado en cuenta la opinión de los fans y añadirán algo que realmente querían ver en la gran pantalla y pedían. Se trata del Dragón Ender, el jefe final del videojuego.

Además de dirigir, Hess también es coguionista de la película junto a Chris Galletta. El propio Lee, junto a Mary Parent, Cale Boyter, Eric McLeod, Kayleen Walters, Torfi Frans Ólafsson, Momoa y la tristemente fallecida Jill Messick, son los productores.

Jay Ashenfelter, Jen Conroy, Brian Mendoza, Jon Berg y Jonathan Spaihts ejercen como productores ejecutivos. Por otra parte, Dunst, nominada al Oscar a mejor actriz de reparto en 2022 por su interpretación en el western de Jane Campion para Netflix, El poder del perro, también protagonizará junto a Keanu Reeves la comedia del director sueco Ruben Östlund, The Entertainment System Is Down.