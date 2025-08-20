Kevin Spacey volverá al Festival de Venecia para promocionar su nueva película como director, Holiguards Saga

Archivo - RKevin Spacey volverá al Festival de Venecia para promocionar su nueva película como director, Holiguards Saga - CLAUDIO FURLAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 20 Ago. (CulturaOcio) -

Kevin Spacey, que llevaba alejado de la industria cinematográfica desde que en 2017 se enfrentara a múltiples demandas por conducta sexual inapropiada y agresión sexual por parte de varios hombres, sigue empeñado en retomar su carrera. Así, tras recibir en mayo un premio a su trayectoria en Cannes, otorgado por la fundación Better World, la siguiente mediática parada del dos veces ganador del Oscar será La Mostra de Venecia.

Spacey acudirá al Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará en Lido del 27 de agosto al 6 de septiembre, para promocionar la cinta de ciencia ficción Holiguards Saga: The Portal of Force, un largometraje que, además de marcar su regreso al frente de la dirección, aspira a convertirse en una gran franquicia.

Según informa Deadline, el tráiler de Holiguards Saga: The Portal of Force, según explicó la productora Elledgy Media, se proyectará el 29 de agosto durante una "cena de gala" a la que asistirán el elenco y el equipo del filme.

Además, la información subraya que este evento para impulsar la cinta de Spacey -que incluirá las actuaciones de una cantante de ópera y del grupo de danza georgiana Holiguard Fire- no forma parte del programa oficial del Festival de Cine de Venecia. Lo mismo ocurrió en Cannes, donde el protagonista de House of Cards, que no visitaba La Croisette desde 2016, fue homenajeado en un acto paralelo al certamen.

Rodada entre 2023 y 2024 en México, la película es descrita como un thriller sobrenatural y pretende ser el comienzo de una franquicia. Conviene recordar que el protagonista de Sospechosos habituales llevaba alejado de la industria cinematográfica desde que en 2017 se enfrentara a múltiples acusaciones y demandas por conducta sexual inapropiada y agresión sexual.

Holiguards supone, junto a La trampa del caimán, estrenada en 1996, y Beyond the Sea, que vio la luz en 2004, su tercer largometraje como director. Así, este thriller de ciencia ficción supone el primer trabajo de Spacey como director en más de 20 años y su reaparición en el Lido también sería la primera en dos décadas.

"Este proyecto fue tanto un desafío como una inspiración para nosotros. Holiguards es una historia sobre la elección, la fuerza y el conflicto interno, contada a través del lenguaje del cine", expresó la fundadora de Elledgy Media Group, Elvira Paterson-Gavrilova, en unas declaraciones recogidas por Deadline. "Como productora, era importante para mí apoyar una producción ambiciosa que no tenga miedo de ser nueva, compleja y honesta. Todo el equipo de rodaje está orgulloso de que estemos dando vida a esta visión paso a paso", concluyó.

"Holiguards Saga: The Portal of Force se desarrolla en un futuro cercano, en un mundo fracturado por fuerzas sobrenaturales ocultas, donde dos antiguas facciones guerreras -los Holiguards y los Statiguards- libran una guerra secreta por el destino de la humanidad. En medio de este conflicto, una joven descubre que es hija de dos líderes rivales y que podría ser la clave para poner fin a la contienda. Mientras tanto, un estratega de los Statiguards prepara un ataque catastrófico en París utilizando un artefacto nuclear y un ejército de civiles controlados mentalmente, canalizando la energía de un portal cósmico para despertar una antigua fuerza conocida como Prime", reza la descripción de la película de Elledgy Media.

Dirigida por Spacey a partir de un guion de Lado Okhotnikov y Sergey Torchilin, el filme, aún sin fecha de estreno en cines, cuenta en su elenco con Dolph Lundgren, Tyrese Gibson, Brianna Hildebrand, Disha Patani, Eric Roberts y el propio Okhotnikov.