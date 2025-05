Kevin Spacey recibe un premio en Cannes y carga contra las listas negras en Hollywood: "La historia se repite"

MADRID, 21 May. (CulturaOcio) -

Kevin Spacey, que lleva alejado de la industria cinematográfica desde que en 2017 se enfrentara a múltiples acusaciones y demandas por conducta sexual inapropiada y agresión sexual, ha recibido este martes un premio en reconocimiento a su trayectoria en Cannes, otorgado por la fundación Better World. El dos veces ganador del Oscar, que no pisa La Croisette desde 2016, aprovechó la ocasión para cargar contra las listas negras de Hollywood, señalando cómo la historia solo se repite "si lo permitimos".

"Me gustaría felicitar a Manuel [Collas de La Roche] por la decisión de invitarme aquí esta noche para aceptar este premio", comenzó el intérprete, dirigiéndose al presidente y fundador de la gala de Better World, tal y como recoge Deadline. "Quién iba a pensar que homenajear a alguien que ha sido exonerado en todos los tribunales que ha pisado sería considerado una idea valiente. Pero aquí estamos", añadió el actor que, hasta ahora, no ha sido condenado en ninguno de los juicios a los que se ha enfrentado.

El ganador del Oscar por American Beauty y Sospechosos habituales pasó entonces a recordar el caso de Kirk Douglas, que sufrió cierto rechazo tras tomar "la valiente decisión de defender a su colega, el guionista ganador de dos Oscar, Dalton Trumbo, que había estado en la lista negra entre 1947 y 1960".

"En la lista negra, ¿sabemos lo que eso significa? No pudo encontrar trabajo en Hollywood durante 13 años", explicó, poniendo de manifiesto que, al contar con él para Espartaco, Douglas se arriesgaba a que le llamaran "amante de los comunistas" y sufrir la cancelación.

