Guy Pearce acusó recientemente a Kevin Spacey, acusado por varios hombres de abuso sexual, de haberle incomodado durante el rodaje de L.A. Confidential, asegurando que le tenía "en su punto de mira". Spacey, que ya se ha enfrentado a varios juicios, saliendo absuelto en todos ellos, no ha pasado por alto estas declaraciones del que fuera su compañero y ha cargado duramente contra Pearce, negando que sea una "víctima".

Spacey lleva alejado de la industria cinematográfica desde que en 2018 se enfrentara a múltiples acusaciones y demandas por presunta conducta sexual inapropiada y agresión sexual. Y aunque hasta ahora no ha sido condenado en ninguno de los juicios a los que se ha enfrentado, aún le quedan diversas causas judiciales por resolver que hacen que su regreso a los sets de rodaje se antoje realmente complicado.

Tras las acusaciones de Pearce, el intéprete dos veces galardonado con el Oscar por sus papeles en Sospechosos habituales y American Beauty ha contestado publicando en su cuenta de X un vídeo en el que ha detallado su versión de la historia.

"Trabajamos juntos hace mucho tiempo. Si hice algo que te molestó, podrías habérmelo dicho. Podríamos haber tenido esa conversación, pero en lugar de eso, decidiste hablar con la prensa, que ahora, por supuesto, me persigue, porque les gustaría saber cuál es mi respuesta a las cosas que dijiste. ¿De verdad quieres saber cuál es mi respuesta? Madura", respondió contundente el actor.

Grow up, Guy Pearce. You are not a victim. pic.twitter.com/33paGTj4Aq — Kevin Spacey (@KevinSpacey) February 18, 2025

Spacey cuestiona las declaraciones de Pearce recordando algunos momentos de su pasado: "Por cierto... ¿le dijiste también a la prensa que un año después de rodar L.A. Confidential volaste a Savannah, Georgia mientras estaba rodando Medianoche en el jardín del bien y del mal solo para pasar tiempo conmigo?".

"¿Le contaste eso también a la prensa o no encaja en la narrativa de víctima que has seguido?", aseveró el intérprete. Spacey incluso propuso a Pearce "tener una conversación" en la plataforma X "en directo" y aseguró que no tiene "nada que ocultar". "Guy, necesitas madurar. No eres la víctima", sentenció el actor.

El vídeo responde a unas declaraciones que Pearce realizó en el podcast Awards Chatter en las que confesaba: "Estuvimos cinco meses y realmente le tenía un poco de miedo a Kevin porque es un hombre bastante agresivo. Es extremadamente encantador y brillante en lo que hace, realmente impresionante. Domina la situación de manera extraordinaria. Pero yo era joven y susceptible, y él me puso en su punto de mira, sin duda".

Tras las acusaciones de otros hombres contra el actor, Pearce se dio cuenta de lo sucedido. "Estaba en Londres trabajando en algo, me enteré, rompí a llorar y no pude parar. Creo que realmente me di cuenta del impacto de lo que había ocurrido, de cómo lo había ignorado, cómo lo había dejado de lado o lo había bloqueado", comentó.

"No quiero que se salga con la suya. Solo trato de ser más honesto al respecto ahora y llamar a las cosas por su nombre", confesó el nominado al Oscar a mejor actor de reparto por su papel en The Brutalist. Esta no es la primera ocasión en la que Pierce afea públicamente el comportamiento de Spacey.

Ya en 2018 concedió una entrevista en la que afirmó que el protagonista de House of Cards era "un tipo muy sobón". Poco después, matizó sus palabras. "Entiendo perfectamente que es un tema demasiado delicado como para ignorarlo. Aunque no fui agredido ni abusado sexualmente, me hicieron sentir incómodo. Abordé y manejé la situación cuando ocurrió, de ahí que lamente haberla hecho pública ahora", apuntó Pearce.