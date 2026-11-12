Kenneth Branagh, a la caza de Michael B. Jordan en el nuevo tráiler de El secreto de Thomas Crown - MGM

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

El 5 de marzo de 2027 aterrizará en Amazon Prime Video la nueva adaptación de El secreto de Thomas Crown, con Michael B. Jordan y Adria Arjona como protagonistas. Entretanto, la plataforma de streaming ha lanzado un nuevo tráiler que muestra al audaz multimillonario perpetrando robos de obras de arte por todo el mundo.

"Señor Crown", dice la voz de la seductora mujer encarnada por Arjona dirigiéndose a Thomas en un lujoso restaurante al inicio del avance. "Señorita Bennet", responde él con una sonrisa.

Acto seguido, ambos comienzan a flirtear. "Es obvio su miedo al compromiso. No le van las relaciones serias", se jacta Bennet. Es entonces cuando las imágenes muestran a Thomas preparándose para sustraer un Van Gogh que se encuentra en la lujosa habitación de un edificio.

MUCHO MÁS QUE UN SIMPLE ROBO DE ARTE

Mientras ella le advierte de los 10 años que podrían caerle por robar el cuadro mientras lo seduce, otra escena revela a un furioso millonario encarnado por Kenneth Branagh que quiere dar caza a Crown. "En la última década, un ladrón ha robado cinco grandes obras de arte por todo el mundo. Encuentre mi Van Gogh y tendrá sus diez millones", le afirma a Bennet en su despacho.

Poco después, el avance descubre que Crown tiene motivos personales para ir a por el personaje de Branagh. "No sé qué planea, pero es mucho más que un simple robo", le asegura Bennet, al tiempo que las imágenes revelan a Thomas preparándose físicamente.

Dirigida y protagonizada por Michael B. Jordan a partir de un guion de Drew Pearce y Jason Hall, El secreto de Thomas Crown también cuenta en su elenco con Lily Gladstone, Danai Gurira y Pilou Asbæk. El propio Jordan produce junto a Elizabeth Raposo, Marc Toberoff, Patrick McCormick y Charles Roven, mientras que Jason Hall y Alan R. Trustman son los productores ejecutivos.