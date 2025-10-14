Natalie Portman celebra el alto el fuego en Gaza: "Parece una locura hablar de cualquier otra cosa"

MADRID, 14 Oct. (CulturaOcio) -

Hollywood no se ha mostrado indiferente ante el conflicto de Gaza y durante meses, numerosas personalidades han condenado la guerra y exigido el cese de hostilidades. Incluso varias estrellas han firmado manifiestos contra la actuación del Gobierno de Netanyahu, que no dudaron en calificar como genocidio. Ahora, la actriz israelí Natalie Portman, que en octubre de 2023 fue una de las voces que se alzaron lamentando el ataque de Hamás, ha celebrado el alto el fuego y el intercambio de rehenes.

La actriz era una de las invitadas de honor del Festival Lumière de Lyon y fue en el marco de este evento que se refirió a la situación de su país natal, respondiendo a una pregunta de Thierry Fremaux (director del festival). "Soy de Jerusalén. Nací en Jerusalén, así que hoy es un día muy, muy emotivo", comenzó diciendo la ganadora del Oscar por Cisne Negro.

"Ver el fin de la guerra y la liberación y el intercambio de prisioneros y rehenes es realmente un día trascendental. Me parece casi una locura hablar de cualquier otra cosa que no sea celebrar, con suerte, la paz", expresó Portman.

Este lunes 13 de octubre, Hamás liberaba a los 20 últimos rehenes vivos tras dos años de secuestro, entregándolos a las autoridades israelíes. A su vez, Israel liberaba 1.718 presos que fueron arrestados durante las operaciones puestas en marcha tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y 250 que habían sido condenados por delitos relacionados con el terrorismo.

El intercambio forma parte de la primera fase de un plan de paz para la franja de Gaza propuesto por Donald Trump, que se firmaba este lunes en una ceremonia en Sharm el Sheij, Egipto, con la presencia de más de 20 líderes, entre ellos, Pedro Sánchez.

"Hay buenas noticias porque, hoy, gracias al alto el fuego en Gaza negociado recientemente por Trump, todos los rehenes israelíes vivos y casi 2.000 prisioneros palestinos han sido liberados. Es importante. Hay que reconocer lo que hay que reconocer: Donald Trump ha hecho algo bueno", admitió Stephen Colbert en su 'late show'.

También Jimmy Kimmel reconoció la labor del presidente de Estados Unidos en el alto el fuego en su propio programa, señalando que al fin había hecho "algo positivo".