Kate Winslet rompe a llorar al recordar las críticas a su cuerpo en Titanic: "Fue absolutamente espantoso"

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

A pesar de que Kate Winslet ya llevaba algunos proyectos a sus espaldas cuando protagonizó Titanic, la película de James Cameron, por la cual recibió su segunda nominación al Oscar, la impulsó definitivamente al estrellato. No obstante, la actriz ha recordado en varias ocasiones dicha etapa de su vida con amargura, denunciando el 'body shaming' al que se vio expuesta, aunque, según ha revelado, tuvo la satisfacción de enfrentarse a algunos de sus críticos cara a cara.

"Fue absolutamente espantoso", recordó emocionada la intérprete en una entrevista concedida a 60 minutes rememorando los comentarios hirientes que recibió por su talla. "¿Qué clase de persona debe de ser para hacerle algo así a una joven actriz que sólo está intentando abrirse camino?", se preguntó tras ver un vídeo donde un periodista criticaba entonces cómo le quedaba el vestido.

Al ser preguntada sobre si había tenido oportunidad de confrontar a sus detractores, a la intérprete se le llenaron los ojos de lágrimas. "Sí tuve un cara a cara. Se lo dije. Les dije: 'Espero que esto os persiga'", respondió. Winslet añadió que aquello significó mucho para ella y que fue un momento importante también para "todas las personas sometidas a tal nivel de acoso".

Recientemente la actriz revelaba que un miembro del equipo de uno de sus últimos proyectos, Lee, película sobre la fotógrafa Elizabeth 'Lee' Miller, le sugirió que se sentase más erguida para que se le viese la barriga más plana. Según relata la intérprete, no hizo caso del comentario, manteniéndose fiel a su personaje quien, en su opinión, tampoco lo habría hecho. "Se trata de saber que Lee está a gusto con su físico", señaló.

Por otro lado, en declaraciones a Time la actriz criticó el hecho de que se califique como "valiente" que las mujeres muestren su cuerpo al natural o aparezcan en pantalla sin maquillaje. "Eso no es jodidamente valiente. No estoy luchando por la justicia, no estoy en Ucrania. Estoy haciendo un trabajo que me importa", esgrimió.