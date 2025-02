Kate Winslet debutará como directora con Goodbye June para Netflix

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Kate Winslet debutará como directora con Goodbye June, un filme para Netflix en el que la ganadora del Oscar a mejor actriz por El lector también ejercerá de productora y protagonista.

Según informa The Hollywood Reporter, junto a Kate Winslet formarán parte del reparto de la cinta Toni Colette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall y Helen Mirren, mientras que el guion estará escrito por Joe Anders, hijo de la intérprete. Por el momento, la plataforma de streaming ha descrito el filme como un drama "conmovedor y humorístico" en el que "un grupo fracturado de hermanos se une en circunstancias repentinas y difíciles". Se espera que la producción comience en Reino Unido en un futuro cercano.

Goodbye June supondrá la primera vez de Winslet tras las cámaras y es que, tal y como revelaba la intérprete hace meses, se trata de un salto que parecía algo natural en su carrera pero que, según ella misma ha confesado, ha estado evitando desde hace mucho tiempo.

"Mucha gente me dice en los platós de rodaje, gente con la que trabajo y que conozco bien, ya sea un actor o un miembro del equipo, '¿Por qué no diriges?', y yo digo 'No, no, no, por favor, no lo digas. Deja de decirlo. ¿Por qué todo el mundo sigue diciéndolo?'", desveló el pasado mes de septiembre en el podcast How to Fail con Elizabeth Day, mientras promocionaba su última cinta, Lee.

En esa ocasión, la actriz explicó que "ahora, con la necesidad de cambiar la cultura", el hecho de no estar dirigiendo le hacía sentir de una manera "muy fuerte" que estaba "defraudando a otras mujeres".

Lee, que no llegará a España hasta el próximo 7 de marzo, es un biopic sobre la exmodelo y fotógrafa Elizabeth 'Lee' Miller, corresponsal durante la Segunda Guerra Mundial. Kate Solomon, productora del filme, volverá a trabajar con Winslet produciendo junto a la actriz Goodbye June.