MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

Karla Sofía Gascón, protagonista tanto de Emilia Pérez como de la gran polémica de la temporada de premios pasada debido a sus antiguos tuits ofensivos, tiene un nuevo proyecto en el horizonte. La intérprete española está en Roma rodando Scuola di seduzione (Escuela de seducción), comedia dirigida y co-protagonizada por el italiano Carlo Verdone (Io, loro e Lara, Viaggi di nozze).

Según informa Variety, Gascón ficha por un proyecto cuyo argumento gira en torno a un "coach" del amor que guía a varios personajes en plena era digital. "En una era en la que enamorarse, engañar, reconciliarse y romper pueden suceder incluso a través de la inteligencia artificial, seis personajes, unidos por inseguridades y fragilidades emocionales, recurren a un coach del amor para ayudarles a interpretar y orientar sus vidas. Algunos buscan el amor, otros intentan salvarlo y otros no pueden dejar de cuestionar el pasado", reza la sinopsis oficial aportada por la producción.

No se ha revelado el papel que encarnará la intérprete nominada al Oscar a la mejor actriz por Emilia Pérez, pero Gascón ha subrayado su emoción por explorar un nuevo registro: "Estoy muy feliz de formar parte de la película de Carlo y de trabajar en Italia. Llevo unos días en Roma y estoy viviendo una experiencia estupenda en un rol verdaderamente nuevo para mí".

Además de Scuola di seduzione, que se estrenará en Paramount+ en 2026 y suma al reparto a Vittoria Puccini (Madly) y Lino Guanciale (El conde de Montecristo), habituales de la taquilla italiana, Gascón tiene varios títulos en el horizonte. El más avanzado es Trinidad, wéstern de Laura Alvea y José F. Ortuño ambientado en el siglo XIX, donde interpreta a la villana, la Viuda Bronson.