Karla Sofía Gascón, fuera de la Academia de Hollywood pese a su nominación al Oscar

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ya ha dado a conocer la lista de artistas que han sido invitados a unirse a la misma. Y, como es habitual, entre ellos se encuentran la mayoría de los nominados a la última edición de los premios Oscar. No obstante, destaca una ausencia notable y es que Karla Sofía Gascón, que hacía historia convirtiéndose en la primera intérprete transexual candidata al premio a mejor actriz principal, no ha recibido dicha invitación.

Una nominación a los Oscar conlleva tradicionalmente que esa persona sea automáticamente considerada para ser miembro de la Academia, eximiéndole de tener que cumplir las normas específicas de su rama (en el caso de la rama de actores, tres créditos en películas "de un calibre que refleje el alto nivel de la Academia"). Pese a ello, entre las 534 personas invitadas este año a formar parte de la Academia no se encuentra Gascón, quien durante la campaña a los premios se vio envuelta en una gran polémica por antiguos tuits de contenido racista y ofensivo.

Otros muchos intérpretes que, como Gascón, se encontraban entre los nominados a los premios Oscar esta pasada edición sí han recibido invitación. Entre ellos se encuentran Mikey Madison, Ariana Grande, Monica Barbaro, Yura Borisov, Margaret Qualley, Sebastian Stan, Jeremy Strong y Fernanda Torres. También los españoles Albert Serra, y el director de fotografía, Gorka Gómez Andreu.

Cabe decir que también Adriana Paz, compañera de reparto de Gascón en Emilia Pérez, ha sido invitada a unirse a la Academia pese a no haber sido candidata en ninguna categoría. En cuanto a Zoe Saldaña, cuyo papel en la cinta de Jacques Audiard le valía el galardón a mejor actriz de reparto, ya era miembro de la Academia.

We’re proud to announce our newly invited members to the Academy!



Meet the Class of 2025: https://t.co/W766Ksra8s pic.twitter.com/9mapg3t7Dv