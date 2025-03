Karla Sofía Gascón: "De lo único que me puedo arrepentir es de haberme traicionado a mí misma"

Este jueves 3 de abril Movistar Plus+ estrena Karla Sofía. El fenómeno Emilia Pérez, un espacio que incluirá la primera entrevista de la actriz española nominada al Oscar tras su paso por la gala de la Academia de Hollywood. "De lo único que me puedo arrepentir es de haberme traicionado a mí misma", afirma la actriz en un adelanto de la entrevista que, según informa la plataforma en un comunciado fue grabada la semana pasada en la Gran Vía madrileña.

Tras semanas ausente de ceremonias y eventos, a raíz de la crisis desatada por sus antiguos tuits ofensivos y de contenido racista que salieron a la luz en plena carrera por los premios, finalmente la interprete española asistió al Dolby Theatre el pasado 3 de marzo.

Allí, ni siquiera pasó por la alfombra roja ni ofreció declaraciones. Eso sí, fue protagonista de uno de los momentos más comentados de la gala al ser blanco de uno de los chistes del monólogo de apertura de Conan O'Brien, el maestro de ceremonias.

"Si hay algo que pueda resarcir todo lo que he sentido estos meses tan terribles es el que el próximo personaje que haga lo voy a hacer con tanta o más pasión que Emilia Pérez y me van a ver donde me tienen que ver", avisa también la actriz que durante la entrevista augura que "en el futuro Emilia Pérez será de esos filmes que se alaban como algo diferente, como algo que voló la cabeza a mucha gente". "Emilia Pérez es una historia de amor. Una historia de amor de muchas mujeres consigo mismas. Una historia de amor propio", sentencia.

En la 97.ª edición de los Oscar Emilia Pérez partía como la película más nominada del año e hizo historia con sus 13 candidaturas, convirtiéndose en el filme de habla no inglesa que acumulaba más nominaciones en la historia de los galardones. La nominación también fue histórica para Gascón, que fue la primera interprete transexual candidata al premio a mejor actriz principal. Sin embargo, el escándalo de tuits truncaron la carrera a los Oscar del filme, haciendo incluso pensar que se iría de manos vacías.

La película de Jacques Audiard salió mejor parada de lo esperado con el Oscar a mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y mejor canción original para El mal, pero no se libró de ser una de las grandes perdedoras no solo de la edición, sino de la historia. Emilia Pérez se unió a El poder del perro, El color púrpura, Paso decisivo, Johnny Belinda y Becket como películas que han perdido en 11 categorías.

Tras estar ausente de múltiples galas y eventos enmarcados en la carrera de los premios desde que a finales del mes de enero se destaparan sus antiguos tuits racistas, la actriz española regresó a la vida pública en la recta final de la temporada de galardones.

Su esperada reaparición tuvo lugar el pasado 1 de marzo en la ceremonia de los Cesar en París. Dos días después Gascón viajó hasta Los Ángeles, ya de nuevo con el respaldo de Netflix, para asistir el 3 de marzo a la gala de los Oscar. Allí, la nominada a la estatuilla a la mejor actriz, que se llevó Mikey Madison por Anora, no pasó por la alfombra roja y no ofreció declaraciones. Además durante la gala el maestro de ceremonias, Conan O'Brien, hizo una broma sobre la polémica de sus mensajes racistas.

Días después, ya en España, la protagonista de Emilia Pérez fue premiada como mejor interprete femenina en los premios de la Unión de Actores que se entregaron en la noche del lunes 10 de marzo. Durante su discurso de aceptación, la actriz pidió "más amor y menos odio" y lamentó que a "algunas personas" les hubiera gustado verla en los Oscar quemándose en un árbol "como en la Inquisición".

Además de la nominación al Oscar, por su papel en Emilia Pérez Gascón ganó el Premio a mejor actriz (ex aequo con Zoe Saldaña, Adriana Paz y Selena Gómez) en el Festival de Cannes, el galardón a mejor actriz en una producción internacional de la Unión de Actores y actrices y el Premio del Cine Europeo a la mejor actriz.