Ted Sarandos, CEO de Netflix, abre la puerta a Karla Sofía Gascón: "Hay que saber perdonar"

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

"Hay que saber perdonar cuando alguien comete un error". Con esta frase Ted Sarandos, el CEO de Netflix, ha querido zanjar la crisis desatada con Karla Sofía Gascón después de que salieran a la luz unos tuits antiguos de contenido racista y ofensivo publicados por la actriz española.

El servicio de streaming, distribuidor de Emilia Pérez en Estados Unidos y Reino Unido, abre así de nuevo la puerta a colaborar con Gascón después del veto al que la sometió en el camino a los Oscar. "Tienes que saber perdonar cuando alguien comete errores. Y nosotros tenemos compasión", afirmó el ejecutivo en declaraciones a Variety.

En la 97.ª edición de los Oscar Emilia Pérez partía como la película más nominada del año e hizo historia con sus 13 candidaturas, convirtiéndose en el filme de habla no inglesa que acumulaba más nominaciones en la historia de los galardones. La nominación también fue histórica para Gascón, que fue la primera interprete transexual candidata al premio a mejor actriz principal. Sin embargo, el escándalo de tuits truncaron la carrera a los Oscar del filme, haciendo incluso pensar que se iría de manos vacías.

La película de Jacques Audiard salió mejor parada de lo esperado con el Oscar a mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y mejor canción original para El mal, pero no se libró de ser una de las grandes perdedoras no solo de la edición, sino de la historia. Emilia Pérez se unió a El poder del perro, El color púrpura, Paso decisivo, Johnny Belinda y Becket como películas que han perdido en 11 categorías.

Interrogado sobre si, de no ser por la crisis desatada por los mensajes de Gascón, la suerte del filme hubiera sido diferente en los Oscar, Sarandos no quiso entrar en especulaciones. "Odio esa pregunta porque genera todos estos 'qué pasaría si...'. Era la favorita, pero nunca estuvo garantizado que Emilia Pérez, con toda su innovación y emoción, ganara el premio a mejor película. Fue una gran película, una gran campaña, y me molesta que nos lanzaran tantos 'y si...'", confesó.

Variety también quiso saber si, a raíz del escándalo con Gascón, Netflix se encargaría de analizar más a fondo el pasado de sus actores y sus perfiles en redes sociales. "Normalmente, lo que miramos son principalmente titulares. ¿Acaso las publicaciones en redes sociales de alguien generaron titulares antes? Claro que, como no estoy en Twitter, no voy a entrar a revisar el Twitter de nadie", dijo Sarandos.

LA REAPARICIÓN DE GASCÓN

Tras estar ausente de múltiples galas y eventos enmarcados en la carrera de los premios desde que a finales del mes de enero se destaparan sus antiguos tuits racistas, la actriz española regresó a la vida pública en la recta final de la temporada de galardones.

Su esperada reaparición tuvo lugar el pasado 1 de marzo en la ceremonia de los Cesar en París. Dos días después Gascón viajó hasta Los Ángeles, ya de nuevo con el respaldo de Netflix, para asistir el 3 de marzo a la gala de los Oscar. Allí, la nominada a la estatuilla a la mejor actriz, que se llevó Mikey Madison por Anora, no pasó por la alfombra roja y no ofreció declaraciones. Además durante la gala el maestro de ceremonias, Conan O'Brien, hizo una broma sobre la polémica de sus mensajes racistas.

Días después, ya en España, la protagonista de Emilia Pérez fue premiada como mejor interprete femenina en los premios de la Unión de Actores que se entregaron en la noche del lunes 10 de marzo. Durante su discurso de aceptación, la actriz pidió "más amor y menos odio" y lamentó que a "algunas personas" les hubiera gustado verla en los Oscar quemándose en un árbol "como en la Inquisición".