Karla Sofía Gascón, irónica con Timothée Chalamet antes de los Oscar: "¿Eres una mujer trans? Entonces no te preocupes" - MARCO BARADA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Karla Sofía Gascón ha reaccionado con ironía a la controversia en la que se ha visto envuelto Timothée Chalamet tras asegurar que el ballet y la ópera "ya no le importan a nadie". La actriz de Emilia Pérez ha intervenido a raíz de un meme que bromea con que el protagonista de Marty Supreme recurre a ella en busca de consejo ante la posibilidad de que la polémica dinamite su campaña de cara a los Oscar, tal y como le sucedió a la española en 2025 cuando salieron a la luz sus antiguos tuits racistas e islamófobos.

La publicación imagina una llamada telefónica de Chalamet a Gascón con una alusión directa a la propia experiencia de la intérprete. "Hola, Karla, ¿tú crees que me dejarán pasar por la alfombra roja de los Oscar?", pregunta en el meme el nominado a mejor actor en los Oscar 2026, que hace referencia a que Gascón finalmente sí acudió a la ceremonia de la edición anterior, pero no pasó por la alfombra roja.

"¿Eres una mujer trans? Entonces no te preocupes por eso", responde en su historia de Instagram Gascón, que añade que "me encantan las zapatillas de ballet y he visto El fantasma de la ópera diez veces. No sé si eso sirve de algo. Mucha suerte con los premios". Además, la actriz estableció una comparación entre el trato que recibió ella y Chalamet. "Aunque nadie me ha visto ni me ha oído decir nada, mientras que a ti sí te han visto y te han escuchado, la gente sigue prefiriendo creer cualquier cosa que los malos dicen que dije", escribió la actriz.

La interpretación de Karla Sofía Gascón en Emilia Pérez la situó durante meses entre los nombres más destacados de la temporada de premios, especialmente después de alzarse con el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes 2024 y de conquistar el galardón a mejor actriz en los Premios del Cine Europeo. Todo ello a la par que la cinta seguía acumulando un importante reconocimiento mundial.

Sin embargo, la aparición de antiguos mensajes ofensivos y de corte racista de su cuenta de X truncó esa trayectoria en la recta final hacia los Oscar. La actriz no logró imponerse en la gala y Emilia Pérez, que partía como la película más nominada con 13 candidaturas, acabó saldando la noche con solo dos estatuillas, las de mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña y mejor canción original por El Mal.

LA POLÉMICA DE CHALAMET POR LA ÓPERA Y EL BALLET

La controversia que ahora rodea a Chalamet se originó a partir de un coloquio organizado por Variety y CNN celebrado a finales de febrero, en el que el actor se expresó en términos muy cuestionados sobre ambas disciplinas escénicas. "No quiero trabajar en ballet u ópera o, ya sabes, en cosas en las que es como 'oye, mantén esto con vida aunque sea algo que ya no le importa a nadie'", afirmó en un fragmento que se ha viralizado en los últimos días.

Precisamente, estas palabras llegan a escasos días de los Premios Oscar 2026, que se celebrarán el 15 de marzo de 2026. La polémica ha adquirido una especial relevancia al afectar de lleno a uno de los nominados de la categoría de mejor actor como es Timothée Chalamet, que opta al galardón por Marty Supreme.

El actor compite con Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan por Los pecadores y Wagner Moura por El agente secreto. Aunque, hay que matizar, que en el caso de Chalamet la polémica se ha desatado justo una semana antes de la celebración de la gala de los Oscar, que tendrá el próximo 15 de marzo. En todo caso, estos controvertidos comentarios no afectarán a sus opciones de alzarse con el galardón, ya que la votación de los academicos se cerró el pasado 5 de marzo a las cinco de la tarde (hora de Los Ángeles).