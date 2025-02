Karla Sofía Gascón reaparece en la gala de los César tras el escándalo de sus mensajes racistas

MADRID, 28 Feb. (CulturaOcio) -

Karla Sofía Gascón hizo su primera aparición en una gala de premios desde que salieran a la luz varios tuits de contenido ofensivo y racista que publicó hace años. Fue este viernes en la ceremonia de entrega de los Premios César del cine francés donde la protagonista de Emilia Pérez, cinta que opta a 12 premios en la ceremonia, reapareció desde que estalló el escándalo para desfilar, fugazmente y sin hacer declaraciones, por la alfombra roja.

Con vestido negro y flanqueada por lo que parecían miembros de seguridad, Gascón posó brevemente para los fotógrafos sin dar declaraciones a la prensa y entró directamente en el auditorio Olympia. Se colocó en la misma fila que su compañera de reparto de Emilia Perez Zoe Saldaña y que el director Jacques Audiard, pero no se sentó junto a ellos.

Karla Sofía Gascón at 50th César Awards. She is nominated for ''Best Actress''. pic.twitter.com/cbZzdVqkj8