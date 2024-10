Luca Guadagnino dirigirá la nueva adaptación de American Psycho

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

El cineasta italiano Luca Guadagnino, responsable de filmes como Call Me by Your Name o Rivales, capitaneará la nueva versión cinematográfica de la novela de Bret Easton Ellis American Psycho.

Según Deadline, el aclamado director que ya realizó una revisión de Suspiria, la legendaria cinta de terror de Dario Argento, trabajará con el guionista Scott Z. Burns en una actualización de la historia original. Burns es conocido por sus numerosas colaboraciones con Steven Soderbergh como Contagio, Efectos secundarios o ¡El soplón! y también es autor de los libretos de El ultimátum de Bourne o la miniserie Un futuro desafiante.

El libro, publicado orginalmente en 1991 fue una mediática obra en el momento de su publicación al relatar la violenta historia de un 'broker' de Manhattan obsesionado con la imagen que es también un asesino en serie del que nadie sospecha dado su elevado estatus social. Y más allá de las interesantes reflexiones que suscita su trama respecto a los prejuicios o el culto a la apariencia, fueron los gráficos pasajes de violencia extrema que protagonizaba el personaje principal en sus actos criminales los que la llevaron incluso a que fuera censurada en varios países.

La novela cobró renovada popularidad después de que Mary Harron adaptará en el año 2000 la obra a la gran pantalla en un filme protagonizado por Christian Bale (El caballero oscuro). La trama también se llevó al escenario en un musical protagonizado por Matt Smith (La casa del dragón). En 2021, también se sugirió que Lionsgate había estado planeando una serie de televisión basada en la novela.

"Luca es un artista brillante y el visionario perfecto para crear una interpretación totalmente nueva de esta potente y clásica propiedad intelectual", afirmó Adam Fogelson, presidente de Lionsgate, en un comunicado.

Guadagnino recibió una nominación al Oscar a la mejor película por su filme de 2017 Call Me by Your Name y actualmente está promocionando su adaptación de Queer de William S. Burroughs protagonizada por Daniel Craig. Rivales, el drama amoroso ambientado en el mundo del tenis protagonizado por Zendaya es su película más taquillera hasta la fecha con una recaudación de casi 94 millones de dólares en todo el mundo.

El prolífico director ha finalizado recientemente la producción del thriller universitario After the Hunt, protagonizado por Julia Roberts y Andrew Garfield, y está a punto de dirigir la adaptación de la novela de 1989 de Pier Vittorio Tondelli Separate Rooms, con Josh O'Connor y Léa Seydoux. Teniendo en cuenta su apretada agenda, es de esperar que esta nueva versión de American Psycho tarde aún algunos años en llegar