El hijo de Richard Harris (Dumbledore) critica la nueva serie de Harry Potter: "No lo entiendo"

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Warner Bros. Discovery está preparando una serie de Harry Potter que adaptará los siete libros de J.K. Rowling, a razón de una novela por temporada, y se podrá ver en HBO Max. El interprete Jared Harris, hijo del actor que encarnó a Dumbledore en las dos primeras películas de la saga, Richard Harris, ha cargado contra la nueva ficción, poniendo en duda que sea necesario llevar de nuevo la historia a la pantalla.

En una entrevista con The Independent, el actor protagonista de Chernobyl o The Terror se le preguntó si interpretaría a Dumbledore en la nueva serie, a lo que contestó: "No, gracias". "Además, quiero decir, ¿por qué hacerlo? No lo entiendo. Las películas era fantásticas, dejémoslo así", agregó.

Sin embargo, Harris reconoció que quedaban "muchas historias" que habían quedado fuera de la franquicia cinematográfica y que la serie de televisión podrá abordar.

Richard Harris dio vida a Dumbledore en Harry Potter y la piedra filosofal de 2001 y repitió el personaje en Harry Potter y la cámara secreta en 2002. Esta película fue el último papel de Richard, que murió en octubre de 2002 a los 72 años. Michael Gambon asumió el papel de Dumbledore durante el resto de la franquicia cinematográfica.

Aunque Jared Harris no está interesado en interpretar a Dumbledore, el actor de Harry Potter Gary Oldman recientemente afirmó que estaría dispuesto a interpretar al mago "tal vez en unos años". Oldman dio vida a Sirius Black en la franquicia cinematográfica.

HBO Max ya está buscando a sus protagonistas para la nueva serie de Harry Potter. El anuncio de casting publicado indica que están buscando a niños residentes en Reino Unido o Irlanda que en abril de 2025 tengan entre 9 y 11 años. "Para cada puesto, se ruega que se presenten candidatos cualificados, independientemente de su origen étnico, sexo, discapacidad, raza, orientación sexual, identidad de género o cualquier otro motivo protegido por la ley, a menos que se indique específicamente lo contrario", afirmó Max, que está buscando un reparto "inclusivo y diverso".