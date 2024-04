MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

El Festival de Cine de Cannes ya ha anunciado a todos los miembros del jurado de su 77ª edición, que tendrá lugar entre el 14 y el 25 de mayo. La organización ya había confirmado que la presidenta del jurado sería Greta Gerwig, directora y guionista de Barbie, la película más taquillera de 2023. Ahora, se le unen varios nombres muy reconocibles de la industria a nivel internacional entre los que está Juan Antonio Bayona.

El cineasta español estrenó hace apenas unos meses La sociedad de la nieve, filme que arrasó en la última gala de los premios Goya y que incluso estuvo nominado a dos premios Oscar. El catalán narró la tragedia real del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes en 1972.

Bayona estará acompañado por otros actores y directores de gran renombre: Lily Gladstone, Omar Sy, Eva Green, Pierfrancesco Favino, Hirokazu Kor-eda, Ebru Ceylan y Nadine Labaki. Todos ellos se unirán a Gerwig en la localidad francesa para dilucidar los premios del nuevo Festival de Cannes.

La actriz nativa americana Lily Gladstone acaba de ser nominada al Oscar por su aplaudido papel en Los asesinos de la luna, la cinta de Martin Scorsese. Su rol le ha valido también el Globo de Oro y el premio del Sindicato de Actores. En su filmografía también cuenta con títulos como Certain Women: Vidas de mujer, First Cow o The Unknown Country.

El actor y humorista Omar Sy es una de las grandes estrellas francesas a nivel mundial. Su primer gran trabajo fue en la aclamada Intocable, por el que recibió múltiples galardones como el premio César. También ha aparecido en Samba, X-Men: Días del futuro pasado o la saga Jurassic World. En Netflix ha protagonizado la popular serie Lupin.

La también francesa Eva Green debutó en el cine en el año 2003 con Soñadores, de Bernardo Bertolucci. Posteriormente, ha actuado en múltiples producciones hollywoodienses como El reino de los cielos de Ridley Scott, Sombras tenebrosas de Tim Burton, Sin City: Una dama por la que matar de Robert Rodriguez, Frank Miller, 300: El origen de un imperio de Noam Murro o la saga James Bond protagonizada por Daniel Craig. También forma parte del reparto principal de la serie Penny Dreadful.

El actor italiano Pierfrancesco Favino lleva ya tres décadas en la industria, siendo el ganador de la Copa Volpi del Festival de Venecia en el año 2020 por su interpretación en Padrenostro. En su filmografía aparecen cintas muy conocidas como Noche en el museo, Las crónicas de Narnia: el príncipe Caspian, Rush, Guerra Mundial Z o Ángeles y demonios. Sin embargo, la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en Italia.

El director japonés Hirokazu Kore-eda es un habitual del Festival de Cannes, habiendo competido desde el año 2001 con películas como Distance, Nadie sabe, Air Doll (Muñeca de aire), De tal padre, tal hijo, Nuestra hermana pequeña y Después de la tormenta. En 2018 regresó con Un asunto de familia, por la que ganó la Palma de Oro. El año pasado también recibió el premio a mejor guion del festival por Monstruo.

La actriz, guionista y fotógrafa turca Ebru Ceylan, mujer del prestigioso director y actor Nuri Bilge Ceylan, coescribió con él Sueño de invierno, filme que ganó en 2014 la Palma de Oro del Festival de Cannes. También ha coescrito Tres monos, Érase una vez en Anatolia o El peral salvaje.

Por último, el jurado lo completa la actriz y directora libanesa Nadine Labaki. En 2011 participó en el festival con ¿A dónde vamos ahora?, por la que recibió una mención especial en el premio del Jurado Ecuménico, además de ganar el premio François Chalais. En 2018 regresó con Cafarnaúm, filme por el que ganó, esta vez sí, el Premio del Jurado Ecuménico.