El documental que desvela lo que no se vio de La Sociedad de la Nieve, la película de J.A. Bayona

El documental que desvela lo que no se vio de La Sociedad de la Nieve, la película de J.A. Bayona - NETFLIX

MADRID, 18 Ene. (CulturaOcio) -

La Sociedad de la Nieve llegó a Netflix el pasado 4 de enero y en solo 10 días alcanzó el top 10 de películas de habla no inglesa más vistas en la historia del servicio de streaming. Dado el éxito del último filme de Juan Antonio Bayona no es de extrañar que la plataforma haya decidido estrenar un documental sobre su producción.

La Sociedad de la Nieve: ¿Quiénes fuimos en la montaña? incluirá en sus 36 minutos de metraje imágenes de detrás de cámaras durante el rodaje, entrevistas con el director, el equipo y el reparto y testimonios de los supervivientes reales. La cinta sigue así la estela de otras producciones de Netflix que también cuentan con documentales propios como Sin novedad en el frente, El poder del perro, The Witcher o Nuestro planeta.

Aunque el documental no tiene aún fecha de estreno, Netflix ha lanzado en su canal de You Tube un fragmento de cinco minutos que incluye la reacción de los supervivientes y familiares reales al filme. "La película es como una vuelta a la vida por un ratito de aquellos que ya no están", opina Roberto Canessa en el adelanto.

La película de Bayona relata la historia real de los supervivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló en la cordillera de los Andes 13 de octubre de 1972, adaptando la novela de Pablo Vierci. La tragedia fue llevada al cine por Frank Marshall en 1993 con ¡Viven! y cuenta con múltiples documentales como Náufragos. Vengo de un avión que cayó en las montañas, en el que los propios supervivientes narraban los hechos, y Milagro en los Andes: la historia de Nando Parrado.