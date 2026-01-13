Los juegos del hambre: Jennifer Lawrence rompe su silencio sobre su regreso a la saga en Amanecer en la cosecha - LIONSGATE

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

El 20 de noviembre llegará a los cines Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva precuela de la franquicia basada en las novelas distópicas de Suzanne Collins. En ella, Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson vuelven como Katniss Everdeen y Peeta Mellark, respectivamente, y la actriz se ha pronunciado al respecto por primera vez desde que surgieron las informaciones que la vinculaban al proyecto dirigido por Francis Lawrence.

Durante una entrevista con Josh Horowitz en el pódcast Happy Sad Confused, el periodista ha recordado a la intérprete que "Francis Lawrence dirige una nueva película de Los Juegos del Hambre", por lo que le ha sugerido que "quizá deberíais poneros al día, tal vez". "Puede que ya lo hayamos hecho", responde en tono cómplice la ganadora del Oscar por El lado bueno de las cosas.

Lawrence ha hablado con menos secretismo al percatarse de que el asunto ya circulaba fuera de esa entrevista. "Ah, sí, está en internet, ¿no es así?", ha añadido la actriz, a lo que Horowitz le ha preguntado si eso significaba que debía ver la nueva película. La protagonista de la saga se limitó a zanjar el tema con un escueto asentimiento, acompañado de una sonrisa.

La última vez que Lawrence y Hutcherson compartieron pantalla como Katniss y Peeta fue en Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2, capítulo que cerró hace una década la tetralogía original con sus personajes casados y con hijos después de liderar juntos la rebelión contra el Capitolio de Panem.

Ambientada 24 años antes de los acontecimientos de la primera entrega, Amanecer en la cosecha traerá a Lawrence y Hutcherson de vuelta a la saga con un salto temporal hacia el futuro dentro de la narrativa. El libro homónimo que adapta incluye un epílogo ambientado en el presente de la franquicia en el que Haymitch conversa con Katniss y Peeta sobre su pasado.

Amanecer en la cosecha adapta la novela de Collins publicada en marzo de 2025 y se trata de la segunda precuela de la serie tras Balada de pájaros cantores y serpientes, que ya tuvo una adaptación cinematográfica en 2023. En esta ocasión, el relato se centra en los orígenes de Haymitch Abernathy, el mentor de Katniss y Peeta interpretado por Woody Harrelson en la tetralogía original.

Dirigida por Francis Lawrence (La larga marcha), cineasta que ha estado al frente de todas las películas de Los juegos del hambre, sobre libreto de Billy Ray, guionista de la primera entrega, el largometraje narra la traumática participación de Haymitch en el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, una edición de los juegos especialmente sangrienta en la que cada distrito envió cuatro tributos a competir en lugar de los dos habituales.

Entre los actores que lideran el reparto se encuentran Ralph Fiennes como al austero presidente Snow, Elle Fanning como la extravagante Effie Trinket, Jesse Plemons encarnando al estratega Plutarch Heavensbee, Kieran Culkin como el carismático presentador Caesar Flickerman y Glenn Close como la alta funcionaria del Capitolio Drusilla Sickle. Joseph Zada (Invisible Boys, Solíamos ser mentirosos) dará vida a esta versión de Haymitch.

Conviene recordar que una parte sustancial del rodaje principal de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha se llevó a cabo en localizaciones españolas. Entre julio y agosto de 2025, la cinta se grabó en entornos naturales de Somiedo y Teverga, en Asturias, aprovechando sus paisajes montañosos para recrear zonas de Panem.

La tetralogía de Los juegos del hambre estrenada entre 2012 y 2015 recaudó más de 3.330 millones de dólares en taquilla a nivel mundial, cifra que la consolidó como una de las franquicias cinematográficas juveniles más exitosas de las últimas décadas. Por su parte, la precuela Balada de pájaros cantores y serpientes, que se centra en los orígenes de Snow, amasó unos 337 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto estimado de 100 millones.