El primer tráiler de Joker: Folie à Deux ya ha visto la luz. El ansiado adelanto ha mostrado al fin las primeras secuencias de la continuación de la película de 2019 con la que Joaquin Phoenix ganó el Oscar. Ahora, el príncipe Payaso del Crimen regresa acompañado por Lady Gaga como Harley Quinn para dar un paso más en la romantización de la psicopatía.

Prácticamente desde el comienzo se confirmó que Joker: Folie à Deux contaría con marcado tono musical. En el tráiler, sin embargo, no se han mostrado escenas especialmente relevantes que puedan dar a entender que el filme se enmarcará específicamente en dicho género.

Es cierto que de fondo suena What the World Needs Now is Love, de Jackie DeShannon. Pero incluir una canción en un adelanto es algo habitual en cualquier tipo de película.

Sin embargo, el avance sí que ha dejado varias pistas que confirman no solo que las bases de Joker: Folie à Deux serán musicales, sino que han reforzado una teoría concreta sobre cómo funcionarán las melodías y canciones a lo largo de la historia.

Para empezar, Arthur ve por primera vez a Harley en lo que parece ser un grupo de terapia musical. Entonces, una voz en off pronuncia la siguiente frase: "La música sirve para sanarnos, para curar nuestras heridas".

A continuación, arranca el anunciado romance entre ambos personajes. Y con ello, muchos planos empiezan a mostrarles bailando en diferentes localizaciones, algunas de ellas totalmente falsas, como si fuesen escenarios.

¿TODO ESTÁ EN LA CABEZA DE JOKER?

De acuerdo a la teoría, que parece apuntar en la dirección correcta, tanto Arthur como Harley van a compartir sus trastornos e incluso visiones irreales u oníricas. En la primera entrega, el protagonista vivió toda una alucinación en buena parte de la película, según apuntaba otra hipótesis.

Ahora, esas alucinaciones que no le permitirán distinguir la realidad tendrán un tono musical y serán las mismas que vea la Harley Quinn de Gaga. A ese trastorno psicótico compartido es al que hace referencia el título de la película, Folie à Deux.

Los dos tendrán las mismas paranoias y pensarán que están viviendo algo que no existe a través de la música. El ejemplo más evidente es el plano en el que bailan sobre la azotea del 'Hotel Arkham', cuando probablemente donde se encuentran es aún encerrados en el Manicomio Arkham, donde ambos están internados.

Los delirios de estos dos atormentados criminales se retroalimentarán, con la música ejerciendo de hilo conductor en su perturbado romance. Esa será la función de las canciones que el director y guionista, Todd Phillips, ha querido incluir en el nuevo proyecto.

De hecho, se ha filtrado que Joker: Folie á Deux contará con al menos 15 temas diferentes a lo largo de todo su metraje. La película se estrena en cines el 4 de octubre.