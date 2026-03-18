John Krasinski pone fecha a su regreso como Jack Ryan en el tráiler de la película Ghost War

John Krasinski regresa al espionaje en el tráiler de la película de Jack Ryan, que ya tiene fecha de estreno - PRIME VIDEO

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

Jack Ryan: Ghost War, película que marcará el regreso del analista de la CIA interpretado por John Krasinski, ya tiene fecha de estreno en Prime Video. La cinta, que aterrizará en la plataforma el próximo 20 de mayo, ha lanzado su primer tráiler, con el agente volviendo a la cción para hacer frente a una misión que promete ser "la más personal y peligrosa hasta la fecha".

La serie Jack Ryan, basada en las novelas de Tom Clancy, se emitió durante cuatro temporadas, entre 2018 y 2023. En esta nueva aventura, el personaje, al que ya dieron vida en la gran pantalla Harrison Ford, Ben Affleck y Chris Pine, se embarcará más allá de las fronteras de Estados Unidos para frenar los pies a un radicalizado grupo terrorista, tal y como revela el avance.

En Ghost War, el personaje de Krasinski contará con el respaldo de una nueva compañera, la perspicaz agente del MI6 Emma Marlowe, encarnada por Sienna Miller, para hacer frente a una misión secreta internacional que esconde una conspiración letal. Ambos se enfrentarán a una unidad de operaciones encubiertas fuera de control mientras el tiempo corre en su contra.

Así, a medida que las amenazas se intensifican a cada paso y comienza a haber vidas en juego, Jack se reúne con el veterano agente de la CIA Mike November, a quien da vida Michael Kelly, y el ex jefe de la CIA James Greer, interpretado por Wendell Pierce. Con su experiencia como única ventaja frente a un enemigo que conoce cada uno de sus movimientos, Jack y su equipo se adentrarán en una peligrosa red de conspiraciones y traiciones... y a un pasado que creían ya enterrado.

Junto a los mencionados Krasinski, Miller, Pierce y Kelly, completan el reparto de Tom Clancy's Jack Ryan Ghost War Max Beesley, JJ Feild, Douglas Hodge y Betty Gabrie.

La película está producida por Allyson Seeger, John Krasinski y Andrew Form, y dirigida por Andrew Bernstein con guion de Aaron Rabin y John Krasinski. La historia, basada en los personajes de Tom Clancy, está creada por Noah Oppenheim y John Krasinski y cuenta con la producción ejecutiva de John J. Kelly, Alexa Ginsburg, Carlton Cuse y el propio Clancy.