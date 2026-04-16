John Krasinski no lucha solo en el tráiler de Jack Ryan: Guerra encubierta - PRIME VIDEO

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Prime Video estrenará el 20 de mayo Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta. La plataforma ha lanzado un nuevo tráiler de la cinta dirigida por Andrew Bernstein. El avance de la película, basada en las novelas de Tom Clancy, muestra al héroe, interpretado por John Krasinski, de vuelta al mundo del espionaje preparado para afrontar su misión más peligrosa junto a la agente Emma Marlowe, encarnada por Sienna Miller.

El tráiler arranca con el exjefe de la CIA James Greer (Wendell Pierce) pidiéndole a Ryan que forme parte de una misión especial contra Starling, un equipo de operaciones encubiertas diseñado para asesinar. "Sea lo que sea, no pienso hacerlo", aclara Jack Ryan.

"Lo cerré, pero lo han resucitado. Gente inteligente y peligrosa... y van a hacer justo lo que les enseñamos", dice Greer. Ryan finalmente acepta, pero no estará solo. Contará con el respaldo la agente del MI6 Emma Marlowe para hacer frente a la misión, tal y como muestran las imágenes del adelanto.

Además de Krasinski y Pierce, Michael Kelly vuelve a interpretar al agente de la CIA Mike November, otro de los aclamados personajes que también aparecen en la serie de Prime Video. Sienna Miller se une al reparto en el papel de la agente del MI6 Emma Marlowe que demuestra estar a la altura de Jack Ryan en inteligencia y astucia, formando un dúo imparable. Completan el reparto Max Beesley, JJ Feild, Douglas Hodge y Betty Gabriel.

La serie Jack Ryan, basada también en los personajes de Tom Clancy, se emitió durante cuatro temporadas, entre 2018 y 2023. En esta nueva aventura, el personaje, al que ya dieron vida en la gran pantalla Harrison Ford, Ben Affleck y Chris Pine, se embarcará más allá de las fronteras de Estados Unidos para frenar los pies a un radicalizado grupo terrorista.

"En esta nueva película, Jack Ryan se ve arrastrado de nuevo -muy a su pesar- al mundo del espionaje cuando una misión secreta internacional desentraña una conspiración letal que le empuja a enfrentarse a una unidad de operaciones encubiertas fuera de control mientras el tiempo corre en su contra. En esta misión en tiempo real en la que hay vidas en juego y las amenazas se intensifican a cada paso, Jack se reúne con el veterano agente de la CIA Mike November (Michael Kelly) y el exjefe de la CIA James Greer (Wendell Pierce).

Su experiencia es la única ventaja que tienen frente a un enemigo que conoce cada uno de sus movimientos. Con el respaldo de una nueva y sorprendente compañera, la aguda agente del MI6 Emma Marlowe (Sienna Miller), Jack y el equipo se adentran en una peligrosa red de conspiraciones y traiciones, enfrentándose a un pasado que creían ya enterrado y que convierte esta misión en la más personal y arriesgada a la que se han enfrentado jamás", reza la sinopsis oficial del filme que cuenta con un guion firmado por Aaron Rabin y John Krasinski.