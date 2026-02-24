John Davidson, hombre con Tourette que gritó un insulto racista en los BAFTA, pide comprensión: "Estoy consternado" - STEVE VAS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

John Davidson, activista en la concienciación sobre el síndrome de Tourette y afectado por este trastorno neuropsiquiátrico, ha emitido un comunicado después de la polémica generada en la 79.ª edición de los Premios BAFTA, donde se escucharon varios de sus tics vocales, entre ellos un insulto racista cuando Michael B. Jordan y Delroy Lindo presentaban un premio.

La declaración llega tras intensas reacciones públicas, críticas a la gestión del incidente y disculpas oficiales de la BBC, además de con un escrito de Tourettes Action, entidad de referencia en Reino Unido en visibilización del síndrome de Tourette.

"Quería dar las gracias a BAFTA y a todos los implicados en los premios de anoche por su apoyo, su comprensión y por invitarme a asistir a la retransmisión. Agradecí el aviso al auditorio antes de la grabación, advirtiendo a todo el mundo de que mis tics son involuntarios y no reflejan mis opiniones personales", señala Davidson en el comunicado recogido por Deadline, en el que expresa que "me emocionó el aplauso que siguió a ese anuncio, me sentí acogido y comprendido en un entorno que normalmente sería imposible para mí".

Davidson acudió a los BAFTA para celebrar el impacto de Incontrolable, biopic inspirado en su vida que ganó tres premios, entre ellos el de mejor actor para Robert Aramayo, y que "explica el origen, los rasgos y las manifestaciones del síndrome de Tourette". "Estoy y siempre he estado profundamente consternado si alguien considera que mis tics involuntarios son intencionados o que tienen algún significado", afirma.

"He dedicado mi vida a intentar apoyar y dar fuerza a la comunidad con Tourette y a enseñar empatía, amabilidad y comprensión por parte de los demás. Voy a seguir haciéndolo", subraya Davidson, que revela que "poco después de empezar la ceremonia elegí abandonar el auditorio porque era consciente de la angustia que estaban causando mis tics".

REACCIONES AL INCIDENTE

La controversia se intensificó por la gestión de la retransmisión. La BBC emitió la gala con dos horas de retraso y no eliminó el episodio de la primera versión difundida, motivo por el que recibió fuertes críticas. La cadena pidió disculpas por no haberlo editado antes de su emisión y anunció que retiraría ese fragmento de la versión en diferido.

BAFTA, por su parte, publicó un comunicado oficial en el que asumió la "plena responsabilidad" por haber colocado a sus invitados en una situación "muy difícil", pidió perdón "sin reservas" a Michael B. Jordan y Delroy Lindo y aseguró que "mantendremos la inclusión en el centro de lo que hacemos". Lindo lamentó públicamente que nadie de BAFTA se dirigiera a él y a Jordan en el momento de lo ocurrido.

En redes sociales, varias figuras del sector expresaron su malestar. Jamie Foxx calificó en Instagram lo sucedido de "inaceptable" y añadió que "lo dijo con intención", mientras que la periodista Jemele Hill denunció en X que "se supone que las personas negras deben estar bien con que se las falte al respeto y se las deshumanice para que otras personas no se sientan mal".

Asking for more grace for the person who shouted a racist slur instead of for Michael B. Jordan and Delroy Lindo, who had to push through being embarrassed in front of their peers.



But that’s often the expectation — that Black people are just supposed to be ok with being… https://t.co/MqHbC8XwsA — Jemele Hill (@jemelehill) February 23, 2026

"Es indignante que la primera reacción no fuera pedir disculpas completas y sin reservas a Delroy Lindo y Michael B. Jordan. El insulto hacia ellos es lo prioritario. No importa el motivo del insulto racista", afirmó el actor Wendell Pierce en X. Además, Hannah Beachler, diseñadora de producción de Los pecadores, sostuvo que también recibió uno de los tres insultos racistas de la noche y criticó que "lo que empeoró la situación fue la disculpa por compromiso de 'si te sentiste ofendido'".

It’s infuriating that the first reaction wasn’t complete and full throatted apologies to Delroy Lindo and Michael B. Jordan. The insult to them takes priority. It doesn’t matter the reasoning for the racist slur. https://t.co/oqFj9SdoST — Wendell Pierce (@WendellPierce) February 23, 2026

And a third time at a Black woman. I understand and deeply know why this is an impossible situation. I know we must handle this with grace and continue to push through. But what made the situation worse was the throw away apology of "if you were offended" — HannahBeachler (@HannahEBeachler) February 23, 2026

COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN TOURETTES ACTION

"Queremos abordar los comentarios negativos que han surgido tras los tics vocales involuntarios de John durante la ceremonia. Entendemos profundamente que estas palabras pueden causar dolor, pero al mismo tiempo es vital que el público comprenda una verdad fundamental sobre el síndrome de Tourette: los tics son involuntarios. No reflejan las creencias, las intenciones ni el carácter de una persona", explica el comunicado de la organización Tourettes Action, la principal organización benéfica en Reino Unido sobre el síndrome de Tourette.

El texto asegura que "la reacción de rechazo desde ciertos sectores de los medios ha sido extremadamente triste, especialmente teniendo en cuenta lo mucho que trabaja John para concienciar y fomentar la comprensión". Respecto a la decisión de Davidson de abandonar la gala tras lo sucedido, la carta defiende que "refleja exactamente lo que Incontrolable muestra de forma tan abierta: el aislamiento, la incomprensión y la carga emocional que tan a menudo acompañan a esta condición".

"El precio de ser malinterpretados es un mayor aislamiento, riesgo de ansiedad y depresión y muerte por suicidio. Esperamos que quienes están comentando se tomen el tiempo de ver la película, aprender sobre el Tourette y comprender las experiencias que hay detrás de momentos como este. La educación es clave y la compasión marca una diferencia enorme", concluye el comunicado.