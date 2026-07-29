1107585.1.260.149.20260729103753 Kathryn Newton protagoniza La boca del Diablo: “Cada decisión que tomamos cambia nuestro mundo” - PRIME VIDEO

LOS ÁNGELES, 29 julio (CulturaOcio - Raquel Laguna)

La actriz Kathryn Newton protagoniza La boca del Diablo, nueva película de Prime Video que llega a la plataforma este miércoles 29 de julio. Dirigida por Jeff Wadlow, la cinta combina suspense, acción y supervivencia en un entorno tan espectacular como letal: un laberinto de cuevas costeras en Tailandia donde cinco amigos descubrirán que una aventura inolvidable puede convertirse en una pesadilla de la que quizá no todos logren escapar.

Ambientada en las impresionantes cuevas marinas tailandesas, la película sigue a un grupo de recién graduados universitarios que decide celebrar el final de una etapa embarcándose en una excursión guiada a nado por un remoto sistema de galerías conocido como La boca del Diablo. Sin embargo, una tormenta ocurrida días antes ha alterado el ecosistema de las cuevas y algo ha sobrevivido entre las aguas. Atrapados en un entorno claustrofóbico y perseguidos por una criatura rápida, silenciosa y letal, los protagonistas deberán enfrentarse no solo al peligro que les acecha, sino también a sus propios miedos y a las fracturas que surgen dentro del grupo cuando la supervivencia está en juego.

Kathryn Newton da vida a Sara, un personaje obligado a tomar decisiones extremas. "No juzgo a mi personaje. Yo no soy Sara. No haría las cosas que hace ella, pero tenía que entregarme por completo y dejar que ocurriera", explica la actriz durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

La joven destaca que rodar en localizaciones reales de Tailandia facilitó que conectara con la intensidad emocional de la historia. También recuerda el enorme esfuerzo físico que supuso rodar bajo el agua durante semanas. "Tenías que cuidarte muchísimo. Comía mucha proteína, bebía muchísima agua y me aseguraba de dormir ocho horas cada noche para volver preparada al rodaje", señala Newton, quien afrontó el proyecto "como una atleta".

Más allá del terror, la actriz cree que la película conecta especialmente con los jóvenes. "Creo que la juventud es maravillosa y me encanta esa etapa en la que te preguntas quién vas a ser. Este grupo de amigos está a punto de cambiar su vida para siempre, pero no es consciente de que cada decisión que toma es realmente importante", reflexiona. "Caminamos por la vida pensando que nada va a cambiar nuestro mundo, cuando en realidad cada decisión que tomamos lo hace", afirma.

Pese a la constante sensación de encierro que transmite la película, Newton asegura entre risas que nunca llegó a sentir claustrofobia durante el rodaje. "Creo que podría haberla sentido, pero no fue así porque estoy un poco loca", bromea.

UNA SITUACIÓN LÍMITE

Para Lana Condor, uno de los grandes atractivos del proyecto fue precisamente compartir protagonismo con Kathryn Newton. "Me parece una actriz extraordinaria y además es una persona maravillosa. Me hacía muchísima ilusión tener la oportunidad de trabajar con ella", afirma. La actriz reconoce también que el desafío físico fue otro de los motivos que la convencieron para sumarse al filme. "Casi toda la película transcurre en el agua y me gustó aceptar ese reto", explica.

Una impresión que comparte Tommi Rose, quien asegura que su propia relación con el mar hizo que el proyecto resultara especialmente atractivo desde el primer momento. "Crecí en Florida, así que me encanta el agua. Me atraía mucho la idea de hacer una película muy veraniega, de irte de viaje con un grupo de amigos", comenta. Sin embargo, destaca que el verdadero interés surge cuando esa aparente diversión se transforma en una situación límite. "Ver cómo afrontan algo tan duro siendo tan jóvenes me pareció muy atractivo", apunta.

Al frente del proyecto se encuentra Jeff Wadlow, quien buscaba diferenciar La boca del Diablo de otras películas de supervivencia. "Como cineasta tienes que ser consciente de las películas que te han precedido. Quieres aprovechar lo que hicieron bien, pero también intentar llevar el subgénero un paso más allá", explica.

Para el director, la principal diferencia reside en combinar el miedo a un espacio cerrado con la amenaza constante de una criatura real. "La mezcla de la claustrofobia con la idea de que hay algo que viene a por ti es lo que realmente nos distingue", sostiene.

Wadlow subraya además que el auténtico corazón de la historia no está únicamente en el suspense, sino en la relación entre las dos protagonistas. "La amistad entre Kathryn y Lana se siente auténtica porque ellas también forjaron una relación muy real durante el rodaje. Eso acaba reflejándose en la pantalla y hace que la película sea realmente especial", concluye.

Los actores Nico Hiraga, Gavin Casalegno y Tayme Thapthimthong completan el reparto de La boca del Diablo.