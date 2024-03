Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal y Austin Butler protagonizarán lo nuevo de Ari Aster

MADRID, 13 Mar. (CulturaOcio) -

Ari Aster, director de títulos como Hereditary, Midsommar o la más reciente Beau tiene miedo, ya tiene protagonistas de primera línea para su nueva película. Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal y Austin Butler serán las estrellas de Eddington, cuyo rodaje comenzará esta misma semana.

Pocos detalles más se conocen del filme, de nuevo producido por A24, excepto que será un western ambientado en la pandemia que sigue la historia de un sheriff de Nuevo México, según informa Variety. Y es que la combinación de Aster y A24 ha acostumbrado al público a cintas de horror con sello propio (el denominado "terror elevado"), por lo que se espera que Eddington continúe en la línea de los títulos anteriores.

Además de Phoenix, Stone, Pascal y Butler, completan el reparto de Eddington Luke Grimes, Clifton Collins Jr., Micheal Ward y Deirdre O'Connell. Aster dirige y escribe la cinta, además de producirla junto a Lars Knudsen bajo el sello de Square Peg.

REPARTO DE LUJO

Joaquin Phoenix ya ha trabajado bajo las órdenes de Aster en Beau tiene miedo, un filme por el que fue nominado al Globo de Oro como mejor actor en comedia o musical. Además de tener Eddington en su agenda, el reconocido actor se convertirá de nuevo en Arthur Fleck en Joker 2: Folie à Deux, la secuela de la cinta con la que se alzó con el Oscar a mejor actor. La secuela, de nuevo dirigida por Todd Philips, llegará a los cines en octubre de este año.

Por su parte, Emma Stone acaba de ganar su segundo Oscar como mejor actriz por Pobres Criaturas, el último drama de Yorgos Lanthimos. Se rumorea que el director griego rodó una película en Atenas el pasado 2023 con Stone en el papel principal, pero no se conocen más detalles sobre el filme.

Pedro Pascal, conocido por The Last of Us o The Mandalorian, suma con Eddington otro proyecto a su apretada agenda en la que ya cuenta con su participación en proyectos de gran magnitud como Gladiator 2, Robot salvaje o Los 4 Fantásticos. En esta nueva adaptación de la familia de héroes de Marvel, primera dentro del UCM, encarnará a Reed Richards/Mr. Fantástico en un filme en el que compartirá planos con Vanessa Kirby, que será Sue Storm/Mujer Invisible; Ebon Moss-Bachrach, que dará vida a Ben Grimes/La Cosa; y Joseph Quinn, que será el encargado de interpretar a Johnny Storm/Antorcha Humana.

Por su parte, Austin Butler, protagonista de Elvis y que participa también en la recién estrenada Dune 2, la épica segunda parte de la saga dirigida por Denis Villeneuve, completa el reparto principal del nuevo filme de Aster. Además, el actor estadounidense tiene pendiente el estreno títulos como Bikeriders. La ley del asfalto, una cinta en la que comparte reparto con Jodie Comer (Killing Eve), Tom Hardy (Venom) y Norman Reedus (The Walking Dead) y que llegará a los cines el 12 julio.