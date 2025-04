Pedro Pascal apoya a la comunidad trans en la premiere de Thunderbolts en Londres: "Protect the Dolls"

MADRID, 23 Abr. (CulturaOcio) -

El Tribunal Supremo de Reino Unido dictaminó recientemente que la ley británica define a una mujer como alguien que nació biológicamente de sexo femenino, una decisión que ha supuesto un duro golpe para la comunidad trans. En este contexto, Londres acogió el 22 de abril la premiere de Thunderbolts*, ocasión que Pedro Pascal aprovechó para mostrar su apoyo al colectivo.

El actor de The Last of Us apareció en el cine Cineworld Leicester Square con una camiseta que rezaba "Protect the Dolls" ("Proteged a las muñecas"). Esta prenda fue diseñada por Conner Ives, quien la presentó en su desfile durante la Semana de la Moda de Londres a principios de este año. "Dolls" es el término que la comunidad LGBTQIA+ emplea para referirse a las mujeres trans. Pascal había lucido previamente la camiseta durante la celebración de su 50 cumpleaños el pasado 6 de abril.

El intérprete ha sido un firme defensor de los derechos de las personas trans, y es que el tema le toca de cerca: su hermana, Lux Pascal, se declaró trans en febrero de 2021.

En una entrevista con The New York Times, Ives habló sobre la inspiración detrás de esta camiseta, cuyos beneficios de venta están destinados a Trans Lifeline, una organización que apoya a las personas transgénero. "Fue una reacción muy visceral. Sabía que quería decir algo, dado lo que hemos observado en los últimos meses con el gobierno estadounidense y el régimen político actual", declaró.

Ives hacía referencia a la postura de la administración Trump hacia las personas trans. El presidente estadounidense firmó recientemente una orden ejecutiva titulada Priorizar la Excelencia y la Preparación Militar, que restringe el servicio militar a las personas transgénero.

La aparición de Pascal con esta camiseta llega después del controvertido gesto de J.K. Rowling, que celebró el mencionado dictamen de Reino Unido compartiendo una foto en X con un puro y una copa en la mano.

En Thunderbolts, Florence Pugh (Yelena Belova/Viuda Negra), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de Invierno), David Harbour (Alexei Andreovitch Shostakov/Red Guardian), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost) y Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine) retoman sus papeles en el Universo Cinematográfico Marvel. Además de Lewis Pullman (Robert Reynolds/Sentry), el reparto también incluye otras nuevas incorporaciones como Geraldine Viswanathan, Chris Bauer y Wendell Edward Pierce.

La película dirigida por Jake Schreier llegará a las salas de cine el próximo 30 de abril.