J.K. Rowling, de nuevo acusada de transfobia: "Vivimos nuevo tipo de terapia de conversión para jóvenes homosexuales"

MADRID, 6 Jul. (CulturaOcio) -

J.K. Rowling ha vuelto a situarse a sí misma en el centro de la polémica. Un mes después de ser acusada de "tránsfobia" por sus comentarios sobre el colectivo transexual, la autora de la saga 'Harry Potter', recientemente, ha comparado el proceso de hormonación de las personas trans, llamado transición, con un "nuevo tipo" de terapias reconversión para homosexuales.

Todo comenzó en un hilo de Twitter que la escritora inició después de que un usuario de la red social le acusara de apoyar un comentario sobre "aquellos que tomaban medicación eran unos débiles". Rowling salió a desmentir esas acusaciones, recordando que ella misma tomó antidepresivos hace años para poder salir adelante cuando tuvo "TOC, depresión y ansiedad".

Sin embargo, el hilo de la autora de Harry Potter continuó, pasando a criticar las terapias de hormonación a las que se someten la gente trans en su proceso de reasignación de sexo. Un proceso que llegó a comparar con las terapias de reconversión, pseudoterapias con las que se intenta cambiar la orientación sexual y que están condenadas por la mayor parte de asociaciones de psicólogos de Occidente.

"Muchos profesionales de la salud están consternados porque los jóvenes que luchan por su salud mental están siendo derivados hacia las hormonas y la cirugía cuando eso no puede ser lo mejor para ellos", comienza comentando.

Many health professionals are concerned that young people struggling with their mental health are being shunted towards hormones and surgery when this may not be in their best interests. 4/11 — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 5, 2020

La autora agrega: "Muchos, incluida yo, creemos que estamos siendo testigos de un nuevo tipo de terapia de reorientación para jóvenes homosexuales, que se encuentran en un camino de medicalización de por vida que puede provocar infertilidad y disfunción sexual parcial o completa".

Many, myself included, believe we are watching a new kind of conversion therapy for young gay people, who are being set on a lifelong path of medicalisation that may result in the loss of their fertility and/or full sexual function. 5/11 — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 5, 2020

Los comentarios en la red no se han hecho esperar, volviendo a acusar a Rowling de "TERF", "feminista radical" y "tránsfoba". No es la primera vez que la escritora se ve envuelta en controversias relacionadas con el colectivo trans, ya a finales de 2019 comenzaron las acusaciones, tras defender a Maya Forstater, una investigadora que fue despedida por afirmar que las mujeres transexuales no pueden cambiar su sexo biológico.

El nuevo icono del feminismo radical, JK Rowling, no quiere que las personas trans accedamos a terapia hormonal siendo jóvenes porque igual y un día queremos hijos consanguíneos. ¿Saben a quién más le niegan autonomía sobre su cuerpo por hijos que no existen? A LAS MUJERES — 𝐈𝐫𝐞𝐧𝐞 𝐕𝐚𝐥𝐝𝐢𝐯𝐢𝐚 🦇 (@irenevaldivia_) July 6, 2020

JK Rowling is not ignorant. She's lying, and lying maliciously.



She chose to take the pen name of a man who made it his life's work to torture gay and lesbian people. She knows the things that she's saying harm trans people and she is absolutely, 100% happy to do it. — VƎX against Brutality (@vexwerewolf) July 6, 2020

jk rowling es la pura prueba de por qué los viejos no pueden tener internet — dano (@haberiao_) July 6, 2020

JK Rowling es lo peor que le ha pasado a Twitter y al mundo en general — Pinche Otako™ (@pincheotaku) July 6, 2020

jk rowling is SO damaging. she thinks doctors forced me to believe i'm trans??? FUCK NO. not a single doctor mentioned it to me and they waited for me to tell them in my own time and even when i did tell them, it took me seeing FIVE different professionals before i was even + — ben 🦎 (@honeybeesboy) July 6, 2020

JK Rowling’s radicalisation is testament to the fact that no matter how clever & successful you are or think you are, you too can become an extremist. The dangers of unregulated content based entirely on personal bigotry & imperialism on social media are clearer than ever. — Shahmir Sanni 🏳️‍🌈 (@shahmiruk) July 6, 2020