Contundente réplica de Daniel Radcliffe a J.K. Rowling: "Las mujeres transgénero son mujeres"

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Las polémicas declaraciones de J.K. Rowling sobre las personas trans y la identidad de género, han encontrado una nueva respuesta en alguien que, durante muchos años, fue muy cercano a la autora: el protagonista de la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe. El intérprete se ha desmarcado de las opiniones de Rowling para afirmar, con rotundidad y sin ningún tipo de cortapisas, que "las mujeres transgénero son mujeres".

Fue la propia Rowling la que, el pasado fin de semana, encendió la polémica con unos tuits en los que criticaba un artículo que se refería a las mujeres como "personas que menstrúan". Así, en varios mensajes, la escritora expuso su opinión al respecto en unos comentarios que algunos calificaron como "transfóbicos" y que le valieron calificativos tan duros como "feminazi".

"Si el sexo no es real, no puede haber una atracción entre dos personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad global vivida por las mujeres es eliminada. Yo conozco y amo a personas trans, pero eliminar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. Decir la verdad no es odiar", tuiteó Rowling que afirmó que su vida "ha estado condicionada por el hecho de ser mujer. No creo que sea una manifestación de odio decirlo".

