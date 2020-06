J.K. Rowling, acusada de "feminazi" por sus comentarios sobre las personas trans

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

J.K. Rowling ha vuelto a colocarse en el ojo del huracán tras publicar varios mensajes en Twitter sobre el sexo y las personas trans. Unas polémicas opiniones que a la autora de la saga de fantasía Harry Potter le ha valido numerosas acusaciones que la tachan de feminista radical y excluyente.

La polémica fue originada por la propia Rowling, que compartió un artículo en el que se referían a las mujeres con el término "personas que menstrúan", desligando así el sexo real del género.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

"'Las personas que menstrúan'. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. Wumben? Wimpund? Woomud? Opinión: Crear un mundo post-COVID-19 más igualitario para las personas que menstrúan", escribió.

Un mensaje que, y tal como reflejó la propia Rowling en un tuit posterior, le valió duras descalificaciones e insultos como "feminazi", "perra", "bruja" o "TERF" (las siglas que en en inglés se refieren a 'trans-exclusionary radical feminist', cuya traducción al español sería algo así como 'feminista radical trans-excluyente'). "Los tiempos cambian, el odio a las mujeres es eterno", remata el mensaje de la escritora.

Tras compartir y responder algunas descalificaciones, en un nuevo hilo, la autora de Harry Potter expuso los pormenores de su opnión sobre el "sexo real" y las personas trans. "Si el sexo no es real, no puede haber una atracción entre dos personas del mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad global vivida por las mujeres es eliminada. Yo conozco y amo a personas trans, pero eliminar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas de discutir sus vidas de manera significativa. Decir la verdad no es odiar", tuiteó Rowling.

If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn’t hate to speak the truth. — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

La escritora afirma que "la idea de que mujeres como yo, que hemos tenido empatía con las personas trans durante décadas, sintiendo con ellas camaradería porque son vulnerables de la misma manera que las mujeres, es decir, ante la violencia masculina, 'odian' a las personas trans porque creemos que el sexo es real y hemos vivido sus consecuencias es un sinsentido".

"Respeto el derecho de toda persona trans a vivir su vida de la manera en la que se sientan más auténticos y a gusto consigo mismos", señala Rowling que asegura que "marcharía a vuestro lado si fueran discriminadas por ser trans". "Al mismo tiempo, mi vida ha sido condicionada por el hecho de ser mujer. No creo que sea una manifestación de odio decirlo", sentencia.

No es la primera vez que la escritora es señalada por sus comentarios en Twitter sobre este tema. En diciembre del pasado año, Rowling apoyó en la red social a Maya Forstater, una investigadora que fue despedida por afirmar que las mujeres transgénero no pueden cambiar su sexo biológico.