J.J. Abrams revela si El final de Oak Street es parte de la saga Cloverfield - PARAMOUNT Y WARNER BROS

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

Ya está en los cines El final de Oak Street, cinta protagonizada por Anne Hathaway y Ewan McGregor. Dirigida por David Robert Mitchell, la película narra la lucha de la familia Platt por mantenerse unida y sobrevivir ante la inesperada amenaza de enormes dinosaurios y criaturas del pasado. Esta premisa llevó a los fans a especular con una posible conexión con la franquicia de Cloverfield. Ahora, J.J. Abrams, vinculado a ambas producciones, ha salido a la palestra para aclarar estas teorías.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

"La única conexión con nuestras películas de Cloverfield es que la mujer de Ewan es Mary Elizabeth Winstead, quien protagonizó Calle Cloverfield 10", afirmó Abrams a The Hollywood Reporter.

"Tuvimos mucha suerte de poder trabajar con ella y la adoro", añadió."Así que esa es la única relación, pero, aparte de eso, la gente simplemente está estableciendo conexiones a partir de cosas que cree ver", zanjó Abrams.

Ya desde su primer tráiler, los fans estaban decididos a encontrar cualquier pista o indicio que confirmara sus sospechas sobre una posible conexión de la cinta de Mitchell con Cloverfield. Estas teorías se veían reforzadas por el hecho de que la película está producida por Bad Robot, la productora de Abrams. Sin embargo, con sus declaraciones, el director, guionista y productor desmiente estas hipótesis.

UNA FITRACIÓN YA APUNTABA A QUE NO HABÍA CONEXIÓN

De hecho, una filtración que circulaba en Reddit parecía despejar las dudas al apuntar que la cinta de Mitchell no incluía ninguna referencia a la franquicia Cloverfield, que comenzó en 2008 con Monstruoso y cuya última entrega fue The Cloverfield Paradox, estrenada directamente en Netflix en 2018. Además, El final de Oak Street tampoco ofrece una explicación relacionada con este universo para el fenómeno que transporta el barrio hasta la era prehistórica.

En los últimos compases del filme, la hija de los Platt, Audrey (Maisy Stella), aficionada a la ciencia, descubre que las misteriosas luces que aparecen por el vecindario y traen consigo plantas y restos de hace millones de años están relacionadas con los agujeros de gusano. Finalmente, una de estas anomalías, de varios kilómetros de extensión, acaba trasladando el barrio entero al pasado. Aunque la película no profundiza en el origen de estos fenómenos, comprender su funcionamiento permite a los Platt regresar al presente y evitar la muerte de Greg, llegando al presente con unos minutos de margen suficientes para impedir la tragedia.

Los últimos compases del filme muestran a los Platt dos años después, revelando que el gobierno capturó (o mató) a los dinosaurios desplazados y que los protagonistas lograron impedir que algunos de sus vecinos se quedaran atrapados en el pasado. Además, Denise acabó escribiendo un libro sobre el suceso, titulado precisamente El final de Oak Street, y Audrey cumplió su sueño de estudiar en Cornell con Sagan.