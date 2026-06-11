Jeremy Strong es Mark Zuckerberg en el intenso tráiler de The Social Reckoning, secuela de La Red Social - SONY PICTURES

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

The Social Reckoning desembarcará en cines el 9 de octubre. Aaron Sorkin, guionista de La Red Social, dirige y escribe el guion de esta suerte de secuela que llega casi dos décadas después del filme de David Fincher. Para ir calentando motores hasta su estreno, Sony Pictures ha lanzado un primer tráiler con Jeremy Strong tomando el relevo de Jesse Eisenberg como Mark Zuckerberg.

"Escuche, antes de continuar quiero dejar algo claro", le avisa Frances Haugen (Mikey Madison) al reportero del Wall Street Journal Jeff Horwitz (Jeremy Allen White) al inicio del adelanto. "Tengo el presentimiento de que no es fan de Facebook", añade la joven ingeniera. "Estoy aquí para ayudar a Facebook, no para perjudicarlo", afirma Haugen a continuación. Seguidamente, Horwitz la interrumpe para saber de qué quería hablar con él.

Es entonces cuando el adelanto muestra a Strong como Zuckerberg ensayando un testimonio en privado y declarándose "abogado de la defensa". Instantes después, varias escenas revelan al programador, empresario y cofundador de Facebook en los tribunales.

LOS ARCHIVOS OCULTOS DE FACEBOOK

"La ansiedad y depresión de los adolescentes empeoraron como consecuencia del tiempo que pasaban en la plataforma", asegura una mujer, interpretada por Betty Gilpin, a Frances en su apartamento, haciéndole entrega de un pendrive. Poco después, las imágenes revelan a Haugen y Horwitz en una carrera contrarreloj para sacar a la luz los secretos ocultos de Facebook.

The Social Reckoning es descrita como un filme complementario de La Red Social y está inspirada en la historia real de cómo Horwitz, con la ayuda de Haugen, recopiló el material necesario para su reportaje The Facebook Files, en el que se exponían las prácticas que la plataforma había ocultado tanto al público como a los inversores y que hicieron de ella una de las compañías más ricas del mundo.

Dirigida y escrita por Sorkin, la cinta también cuenta en su elenco con Billy Magnussen, Billy Burr y Patrick Fischler.