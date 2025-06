Jeremy Allen White muta en Bruce Springsteen en el tráiler de Deliver Me From Nowhere - 20 CENTURY STUDIOS

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

El próximo 24 de octubre llegará a los cines Deliver Me From Nowhere, el biopic de Bruce Springsteen. Mientras se acerca la fecha de estreno, un adelanto muestra cómo el icónico cantante, a quien da vida en Jeremy Allen White, el protagonista de la multipremiada serie The Bear, atraviesa un viaje personal para encontrarse a sí mismo.

"Es un 305 V.8", le dice un vendedor de coches a un joven Springsteen al inicio del adelanto. "Le viene al pelo a una estrella del rock tan apuesta. Sé quién es usted", añade mientras prueba el Chevrolet.

"Ojalá lo supiera yo", le responde Bruce. "Tienes que entender una cosa. Esto no va sobre nosotros, no va sobre las listas, va sobre Bruce Springsteen", le dice Jon Landau, el manager del artista, encarnado por Jeremy Strong a un ejecutivo discográfico.

Es entonces cuando las imágenes comienzan a mostrar la dura infancia de Springsteen, con su padre enseñándole a pelear mientras suena una de sus cautivadoras canciones. "Bruce es un hombre que arregla cosas, y lo que está haciendo con este disco es arreglar el agujero del suelo, arreglar el agujero de su interior, y cuando lo consiga, va a arreglar el mundo entero", añade Landau, quien mantiene fe ciega en él.

Al mismo tiempo, las imágenes también muestran a Springsteen enamorándose e intentando reconciliarse con su pasado. "Busco algo auténtico entre tanto ruido", le confiesa el cantante a su manager mientras varias escenas muestran sus ensayos y consagrándose como artista en un concierto abarrotado de fans.

Deliver Me From Nowhere narrará cómo fue la grabación del álbum Nebraska, el cual se lanzó en 1982, marcó un momento crucial en la vida del artista y es considerado una de sus obras más perdurables.

Protagonizada por Jeremy Allen White como "The Boss", Springsteen: Deliver Me From Nowhere cuenta con un reparto que incluye a Jeremy Strong como Jon Landau, Paul Walter Hauser como el técnico de guitarra Mike Batlan, Stephen Graham como el padre de Springsteen, Odessa Young como su interés amoroso, Gaby Hoffman como su madre, Marc Maron como Chuck Plotkin y David Krumholtz como el ejecutivo de Columbia, Al Teller.

La película está dirigida por Scott Cooper y producida por Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson y Scott Stuber, con producción ejecutiva de Tracey Landon, Jon Vein y Warren Zanes.