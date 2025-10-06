Robert Pattinson y Jennifer Lawrence, entre el amor y la locura en el tráiler de Die My Love

Robert Pattinson y Jennifer Lawrence se pierden en el amor y la locura en el tráiler de Die My Love - MUBI

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Die My Love, el drama protagonizado por Robert Pattinson y Jennifer Lawrence, llegará a las salas de cine el próximo 14 de noviembre. Para ir calentando motores, la película dirigida por Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin) ha lanzado un intenso tráiler en el que una enamorada pareja se rompe en pedazos y entra en una espiral de destrucción marcada por la locura.

El avance, de poco mas de dos minutos de duración, comienza presentando a Grace, una escritora en crisis (Lawrence), y Jackson (Pattinson), una joven y enamorada pareja cantando en un coche mientras se muestran flashbacks de momentos felices de su relación. Sin embargo, todo cambia cuando se mudan de Nueva York a una aislada casa de campo. "Estoy atrapada entre querer hacer algo y no hacer... nada en absoluto", responde el personaje de Lawrence cuando le preguntan si ha perdido la inspiración.

A continuación, Grace comienza a desarrollar una actitud psicótica que afecta directamente a su relación con Jackson. "¿Qué tal va tu libro, por cierto?", pregunta enfadado en una de las encedidas discusiones, a lo que Grace le responde "La protagonista está a punto de cargarse a su marido con un martillo", dejando entrever su inestable estado.

Ramsay, que dirige su primer largometraje desde el estreno de En realidad, nunca estuviste aquí, cinta protagonizada por Joaquin Phoenix, ganadora de Cannes 2017 al mejor guión y mejor actor, afirma que la historia aborda "la complejidad del amor y cómo puede cambiar y transformarse con el tiempo".

"Mi objetivo era mantenerlo con los pies en la tierra, humano, espontáneo y divertido a veces, capturando los momentos que parecen pequeños pero que tienen mucho peso. Esta película es para cualquiera que haya estado en una relación: hay angustia y belleza en la vulnerabilidad", añade Ramsay

La película, producida por Martin Scorsese, fue presentada en el pasado Festival de Cannes y pasó por el Festival de San Sebastián, donde Lawrence se convirtió en la actriz más joven en recibir el premio Donostia. Junto a los mencionados actores completan el reparto de Die My Love LaKeith Stanfield (Judas y el mesías negro), Nick Nolte (El cabo del miedo) y Sissy Spacek (Carrie), entre otros.

"Una pareja joven y enamorada, cargada de ilusiones (Grace y Jackson), se muda de Nueva York a una casa heredada en el campo. Grace intenta encontrar su identidad con un nuevo bebé en ese entorno aislado. Pero al redescubrirse a sí misma tras un periodo de desmoronamiento, no lo hace en la debilidad, sino en la imaginación, en la fortaleza y en una impresionante e indómita vitalidad", reza la sinopsis oficial.