Jared Leto vuelve como el Joker en una nueva imagen publicada por el tozudo Zack Snyder

Durante las últimas semanas, Zack Snyder ha convertido sus redes sociales en un archivo de su etapa al frente del Universo Extendido de DC. El cineasta ha publicado fotografías inéditas de Henry Cavill como Superman y de Ben Affleck como Batman, y a esta serie de recuerdos se suma ahora una nueva instantánea de Jared Leto como el Joker, personaje que interpretó en Escuadrón Suicida y en La Liga de la Justicia de Zack Snyder.

En la imagen compartida en Instagram por el director, Leto aparece con el aspecto que ya se vio en la versión de Snyder de La Liga de la Justicia. Lleva el pelo largo y un rostro pálido con maquillaje emborronado, sin rastro de los tatuajes que generaron tanta polémica en Escuadrón suicida. El actor está armado con un fusil de asalto y haciendo el gesto de la paz con la mano.

Por la apariencia del villano de DC, la imagen pertenece a Pesadilla, el futuro apocalíptico que el director introdujo primero como visión en Batman v Superman y desarrolló después en el epílogo de su Liga de la Justicia. En esta línea temporal, la Tierra ha caído bajo la influencia de Darkseid y Superman se ha convertido en un tirano después de la muerte de Lois Lane. Allí, un Batman agotado lidera una resistencia formada por Mera, Flash y Cyborg y por villanos como Deathstroke y el propio Joker.

El regreso del Joker de Jared Leto es especialmente llamativo porque se trata de una de las encarnaciones más rechazadas del personaje. Frente al legado del oscarizado Heath Ledger en El caballero oscuro, la versión del villano en Escuadrón suicida fue recibida, en general, con gran aversión tanto por la crítica como por el público.

Los tatuajes, la dentadura metálica y la estética de mafioso de club nocturno se consideraron por gran parte del fandom como una ruptura demasiado radical con el icono del cómic. A ello se sumó el factor de que el director David Ayer y el propio Leto explicaron que gran parte de las escenas del Joker se quedaron en la sala de montaje, de modo que el corte final apenas ofrecía contexto para una relectura tan extrema del personaje.

El resultado fue un villano que se convirtió rápidamente en objeto de memes y burlas, algo de lo que Snyder quiso distanciarse. Desaparecieron los tatuajes faciales, el pelo verde chillón el aire de delincuente de discoteca a favor de un diseño más siniestro con pelo largo y un maquillaje sucio. Snyder ya compartió una fotografía de Leto como esta versión del Joker en la que el enemigo de Batman vestía un chaleco de los SWAT de Gotham.

En los últimos años, esa percepción negativa ha crecido a la par que el propio Leto se veía vinculado, en el imaginario de muchos usuarios, al fracaso de varias grandes franquicias. Se ha llegado a describir al intérprete como "asesino de franquicias", citando los discretos resultados comerciales de Morbius (167,4 millones de dólares recaudados a nivel mundial frente a un presupuesto de 75 millones), la tibia acogida de Mansión encantada, que apenas sumó unos 117,5 millones de dólares con un coste de producción cercano a los 150 millones, y el tropiezo de Tron: Ares, que ronda los 140,2 millones de dólares de recaudación mundial pese a un presupuesto estimado entre 180 y 220 millones de dólares.