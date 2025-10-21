El actor Jared Leto ofrece un adelanto de su próxima película, 'Tron:Ares', en el 'Hall M' de la San Diego Comic-Con Málaga - Álex Zea - Europa Press

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Tron: Ares llegó a los cines el pasado 10 de octubre y, por el momento, su desempeño en taquilla está dejando mucho que desear. Teniendo en cuenta su descomunal presupuesto, que ha sido revelado recientemente, es de esperar que la cinta suponga grandes pérdidas para Disney suponiendo así un nuevo fiasco en la carrera cinematográfica de su protagonista, Jared Leto.

Según revela Deadline, citando fuentes cercanas al proyecto, la tercera entrega de Tron costó 220 millones de dólares, y no los 170 o 180 millones que se creía inicialmente. Tras su segundo fin de semana en salas, la recaudación de la cinta asciende solo a 103 millones de dólares.

Si, tras su paso por los cines, el filme termina llegando a los 160 millones de dólares en taquilla, lo cual, tal y como señala el medio estadounidense, es una perspectiva optimista, Tron: Ares se enfrentaría a una pérdida de 132,7 millones de dólares.

"Con una recaudación en taquilla de 160 millones de dólares, Tron: Ares genera 72,2 millones de dólares en alquileres de salas de cine en todo el mundo, 37,6 millones de dólares en entretenimiento doméstico global, cerca de 100 millones de dólares en televisión doméstica global, con 5 millones de dólares adicionales de las aerolíneas, lo que supone un total de 214,8 millones de dólares en ingresos", desglosa el medio estadounidense, partiendo de esa hipotética cifra de recaudación final.

"Si comparamos esto con los 220 millones de dólares de coste neto de producción, rodada con exenciones fiscales de Vancouver (Canadá), un gasto global de 102,5 millones de dólares en publicidad y promoción con acrobacias en la Comic-Con de San Diego, un montaje de luz y sonido y un concierto con luces láser de Nine Inch Nails en el estreno de Los Ángeles que cerró Hollywood Boulevard, 10,8 millones de dólares en otros gastos y 14,2 millones de dólares en regalías, lo que nos da un coste total de 347,5 millones de dólares. Esto nos lleva a una pérdida de 132,7 millones de dólares", termina el análisis.

OTRO FIASCO DE LETO

En cuanto al por qué del fracaso de Tron: Ares, un representante de talentos cercano al proyecto señaló la falta de una "visión específica". "La idea de que Disney gastara 250 millones de dólares en una película de Jared Leto que es una franquicia que no ha funcionado en cuatro décadas es una locura", añadió.

Y es que, el ganador del Oscar a mejor actor secundiario en el año 2014 por el filme Dallas Buyers Club acumula una preocupante racha negativa en taquilla. Sus últimos títulos se cuentan por sonoros batacazados: Mansión encantada (2023), que con un prespuesto de casi 150 millones recaudó apenas 117 millones en taquilla o Morbius (2022), el spin-off de Spider-Man que apenas alcanzó los 167 millones de dólares en taquilla.

Otro problema clave habría sido el guion. El director, Joachim Ronning quería uno diferente al de Jesse Wigutow inicialmente aprobado por Disney y aunque quería que Jez Butterworth se incorporase al proyecto, finalmente fue Billy Ray quien hizo algunos arreglos en la historia.

Por otro lado, el fracaso de Tron: Ares en taquilla quizá tenga menos importancia si se considera que, desde un principio, y tal y como creen algunos, la cinta hubiese dio concebida como "un anuncio publicitario de las atracciones del parque temático de Disney".