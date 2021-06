James Michael Tyler, Gunther en Friends, revela que padece cáncer en Fase 4

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

James Michael Tyler, conocido por su papel de Gunther, el icónico empleado de la cafetería Central Perk en 'Friends', ha revelado que padece cáncer de próstata en fase cuatro. El intérprete lleva luchando contra la enfermedad desde 2018.

"Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado, que se había extendido hasta mis huesos", declaró Tyler en el programa 'Today' de la NBC. "Llevo lidiando con esto desde hace casi tres años, desde que me lo detectaron. Ahora está en etapa cuatro, avanzada. Así que llegará el momento en el que, ya sabes, me terminará atrapando", continuó relatando.

Esto explica el motivo por el que no acudió a la reunión de 'Friends', apareciendo en el especial mediante videoconferencia. El actor detalló que, tras el primer año de diagnóstico, en el que recibió una terapia hormonal que "funcionó inicialmente de manera asombrosa", la enfermedad terminó llegando a los huesos y a su columna vertebral, lo que le provocó paraplejía.

Tyler comentó que el agravamiento de su enfermedad llegó con el estallido de la pandemia y que esta impidió que comenzase un tratamiento diferente que hubiera podido evitar "una quimioterapia muy agresiva". "Me perdí de ir a una prueba, lo cual no fue algo bueno", explicó.

"Entonces, el cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia y así ha progresado", añadió. En 'Friends', Gunther era quien administraba el Central Perk, el café que el grupo de amigos que formaban Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross) visitaba con frecuencia.