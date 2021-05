30 revelaciones (y una certeza) que deja la reunión Friends

MADRID, 27 (CulturaOcio)

1.- La estrenada este 27 de mayo de 2021 será, muy posiblemente la única y última reunión de Friends. Y es que, al final del especial, e interrogados por James Corden sobre la posibilidad de nuevos capítulos o una película, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross) coincidieron en que están totalmente de acuerdo con lo que piensan los creadores de la serie, Marta Kauffman y David Crane.

Todos aseguran que el final estrenado en 2004 fue el desenlace perfecto para la serie y sus personajes y que una continuación, en cualquier tipo de modalidad, sería como deshacer aquello.

2.- Regresando al inicio del especial, una de las primeras anécdotas que comentan los protagonistas es que Courteney Cox escondía páginas de guión en el decorado para no olvidar sus diálogos. Un día llegó incluso a escribir sus líneas en la mesa de la cocina algo de lo que se percató LeBlanc que, para gastarle una broma, lo borró.

3.- Cuando la serie terminó, los decorados se desmontaron inmediatamente porque al día siguiente otra serie rodaba su piloto en ese mismo plató. Aunque la mayor parte se conservó, muchos se llevaron a casa un recuerdo de esas diez temporadas... entre ellos LeBlanc, que 'robó' la bola del futbolín o Lisa Kudrow, que se llevó la caja de galletas que estaba encima de la nevera de Mónica.

4.- Los protagonistas de la serie aseguran que siguen en contacto a través de llamadas y mensajes que intercambian de forma frecuente, excepto Perry. "A mí no me llama nadie", confesó con su sarcasmo habitual.

5.- Los creadores de la serie confirmaron que la inspiración primera, el germen de Friends, está en sus propias vivencias con sus amigos cuando tenían la edad de los protagonistas. De hecho, aseguran que, por ejemplo, Chandler es un nombre que sacaron de uno de sus amigos personales.

6.- La unión entre los seis protagonistas fue muy fuerte, especialmente durante las dos primeras temporadas. Comían juntos todos los días de rodaje, incluso los fines de semana, y en aquellos primeros años veían los capítulos juntos.

7.- Nadie sabe, ni sabrá nunca, en qué diablos trabaja Chandler.

8.- Cuando fue elegido para el papel de Ross, David Schwimmer había dejado la televisión tras una muy mala experiencia con una serie anterior y se dedicaba solo al teatro. Los creadores le convencieron asegurando que habían escrito el papel pensado en él... y también con algunos regalos.

9.- Lisa Kudrow, que ya tenía un papel muy pequeño en una serie muy conocida como Loco por ti, fue la segunda en ser elegida. De hecho, su personaje en aquella serie, Úrsula, fue reconvertido en hermana gemela de Phoebe en un genial guiño a la otra sit-com.

10.- LeBlanc estuvo a punto de perder el papel en favor de Louis Mandylor, un actor que llegó también a las fases finales del casting y que, más adelante, interpretó al doble de Joey en un capítulo.

11.- Además, LeBlanc confesó que la noche de antes de la audición final se fue de juerga con un amigo y despertó en su casa con tal resaca que se golpeó la nariz contra el retrete. "Bueno... conté la verdad y me dieron el papel", resume.

12.- Durante el casting, los creadores pensaron en Courteney Cox para el papel de Rachel, pero la actriz insistió tanto en se veía más como Mónica... que convenció a los productores.

13.- Cuando fue elegido para el papel de Chandler, Matthew Perry ya había fichado por otra serie, LAX 2194, una disparatada comedia de ciencia ficción sobre responsables de equipajes de un aeropuerto espacial. A pesar de que había rodado el piloto, Perry logró que le liberaran de aquel pintoresco proyecto.

14.- Rachel fue el último personaje en tener rostro. Y, al igual que en el caso de Chandler, la actriz elegida, Aniston, acaba de firmar otra serie que ya había rodado seis capítulos. De hecho, los creadores reconocen que si aquella serie hubiera seguido adelante tendrían que haber grabado otra vez los tres primeros capítulos de Friends que rodó Aniston.

15.- En este punto, Aniston reveló la desatinada profecía de los responsables de la ficción que abandonó por Friends: "Esa serie no va a convertirte en una estrella, esta sí".

16.- En la primera temporada ninguno de los seis tenía una idea real del alcance e influencia del show y cómo cambiaría sus vidas. Fue a partir del inicio del rodaje de los segundos capítulos cuando notaron que su éxito y su fama se disparó. "Los únicos que sabían realmente por lo que estábamos pasando eran los otros cinco", confiesan.

17.- La serie ayudó a los BTS a aprender inglés, tal y como han confesado los miembros de la bandad de k-pop, unos de los invitados sorpresa en el especial.

18.- A pesar de lo que pudiera parecer en pantalla, la relación entre David Schwimmer y Marcel, el mono de Ross, no era muy buena. De hecho, el actor confesó que rodar con el animal fue lo que menos le gustó de la serie y que odiaba que tuvieran que repetir las escenas por mono y, sobre todo, que comiera larvas vivas en su hombro entre escena y escena.

19.- David Beckham se siente identificado con Mónica, ya que también es un maniaco de la limpieza.

20.- 'El de cuando nadie está listo', el segundo capítulo de la tercera temporada en el que Ross intenta que sus amigos se vistan para no llegar tarde a una cena de la gala en el museo, fue el primer episodio rodado en tiempo real, filmado en un único decorado, el apartamento de Rachel y Mónica, como una obra de teatro.

21.- Pero los planes de rodaje saltaron por los aires cuando, en una escena en la que Joey tenía que saltar sobre el sofá por el que estaba compitiendo con Chandler, Matt LeBlanc sufrió un accidente el hombro. Tuvieron que parar la grabación durante varios días para que fuera atendido en el hospital. Reanudó el rodaje con el brazo en cabestrillo y los guionistas se inventaron sobre la marcha una burda excusa para incluir la lesión en la trama.

22.- Siempre, antes de empezar la grabación, los actores de Friends se juntaban en un 'corrillo' para darse ánimos. Solo dejaron de lado esta tradición, precisamente, antes de empezar a rodar el capítulo en el que LeBlanc sufrió el accidente. Desde entonces Matt les recordaba siempre que debían de hacerlo.

23.- En el momento más agridulce del especial, Matthey Perry confesó que sentía "ansiedad" y una "enorme presión" durante el rodaje si el público no se reía de sus chistes. "Creía que me iba a morir si no se reían, empezaba a sudar y me daban convulsiones", reveló. "Nunca nos hablaste de eso", le respondió una conmovida y sorprendida Lisa Kudrow.

24.- El plan original de los guionistas era que la relación de Monica y Chandler fuera una aventura de una sola noche. Pero al ver la entusiasta reacción del público decidieron darles más y más minutos hasta convertirlo en algo tan "serio" que, como bien saben los fans de la serie, acabaría con ellos casados y teniendo gemelos.

25.- Algunos de los protagonistas de Friends, como confesó Lisa Kudrow, no han visto todas las temporadas de la serie.

26.- Jon Snow en realidad no es un Targaryen, es un Geller. "Soy un obsesivo, jodidamente neurótico, y llevo pantalones demasiado ajustados", confesó el actor Kit Harington, otro de los invitados.

27.- En otro de los momentos hilarantes rescatados del archivo de tomas falsas se revela qué escondía Joey debajo de la bata. Cuando Matt Leblanc abre su albornoz ante sus compañeros en una de las escenas... no está desnudo, sino que sobre sus calzoncillos tiene una fotografía de David Schwimmer. "Fue idea tuya Matt, ¿te acuerdas?", dice señalando a Perry.

28.- Lisa Kudrow tenía, según sus compañeros, la risa más contagiosa y ruidosa de la serie.

29.- La risa de Janice, Maggie Wheeler, fue un mecanismo de defensa que improvisó la actriz para terminar las escenas con Perry, que le parecía demasiado gracioso.

30.- Jennifer Aniston y David Swimmer se enamoraron durante el rodaje de la primera temporada pero nunca llegaron a concretar esta atracción ya que ambos tenían pareja. Estabamos colados el uno por el otro pero éramos como dos barcos que se cruzaban, porque uno de los dos siempre estaba en una relación", afirmó el actor.

- Y la certeza: Los protagonistas de Friends confirmaron por unanimidad que, efectivamente y sí, Ross y Rachel se estaban tomado un descanso.