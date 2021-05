El director de Friends: The Reunion justifica las dos grandes ausencias del reencuentro

MADRID, 28 May. (CulturaOcio) -

Repleto de anécdotas, risas, recuerdos, lágrimas y algunas jugosas revelaciones. Así ha sido la esperada reunión del elenco de Friends que ha hecho las delicias de los cientos de millones de fans que la serie aún tiene por todo el mundo. Unos seguidores que, a pesar de la larga lista de invitados que acompañó a los seis protagonistas, también han echado en falta algunos rostros conocidos, especialmente el de Paul Rudd.

El actor participó en 17 capítulos de la serie en las temporadas 9 y 10 interpretando a Mike Hanniganm, un hombre que abandonó su carrera como abogado para dedicarse a la música y que acabó casándose Phoebe Buffay (Lisa Kudrow).

El protagonista de Ant-Man de Marvel Studios no participó en el especial y no fue uno de los invitados que aparecieron en el especial conducido con James Corden junto a Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc. Pero Rudd sí apareció en pantalla en algunas escenas de la serie y algunas imágenes de archivo tras las cámaras del rodaje.

Ben Winston, el director de la reunión, explicó en una entrevista concedida a The Wrap las razones de estas ausencias, como la de Paul Rudd o la también muy comentada falta de Cole Sprouse --quien interpretó al hijo de Ross, Ben-- alegando que con solo una hora y 45 minutos de metraje "no podíamos tener a todo el mundo".

"Y no puedes desviar al atención, el foco principal del programa tiene que estar sobre los seis miembros protagonistas. Así que no puedes tener demasiados cameos porque, por supuesto, hubo cientos de personas increíbles que estuvieron en Friends a lo largo de los años. Lamentablemente, no pudimos hacer que todos entraran", justificó el director que también señaló se invitó a algunas personas a participar en el programa "que no pudieron asistir" por problemas de agenda o restricciones de movilidad impuestas por la pandemia.

Además de la ausencia de Rudd y Sprouse, los fans también echaron de menos a los personajes de Carol y Susan, la exmujer de Ross y su esposa interpretadas por Jane Sibbett y Jessica Hecht.

En todo caso, la reunión de Friends sí que contó con importantes secundarios de la serie como la eterna novia de Chandler Janice (Maggie Wheeler), los padres de Ross y Mónica (Elliott Gould y Christina Pickles), Gunther el encargado del Central Perk (James Michael Tyler) o el bigotudo Richard (Tom Selleck).